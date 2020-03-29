В Великом Новгороде кровля здания горит на 840 «квадратах»

Источник материала: ОНТ

В Великом Новгороде (Россия) на производственной территории горит кровля здания на площади в 840 квадратных метров. Огонь локализовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

На ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 40 человек.

Фото: РИА Новости / Николай Хижняк

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