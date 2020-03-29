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В Великом Новгороде кровля здания горит на 840 «квадратах»
Источник материала: ОНТ
В Великом Новгороде (Россия) на производственной территории горит кровля здания на площади в 840 квадратных метров. Огонь локализовали,
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
На ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 40 человек.
Фото: РИА Новости / Николай Хижняк
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В Великом Новгороде (Россия) на производственной территории горит кровля здания на площади в 840 квадратных метров. Огонь локализовали, сообщает РИА Новости со...
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