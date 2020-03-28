Главное - оставайтесь дома. Классные белорусские музыканты выступили онлайн на AFISHA.TUT.BY

Источник материала: Tut.by

В галерее TUT.BY в субботу вечером выступили классные белорусские музыканты, которых вы точно знаете — Akute, Palina и Intelligency. Послушать концерт совершенно бесплатно можно было, даже не вставая с дивана: прямая трансляция выступления доступна на нашем YouTube-канале . #ОставайсяДома и смотри как это было.

AFISHA.TUT.BY абсолютно спонтанно решила провести онлайн-концерт с белорусскими музыкантами, чтобы вы лишний раз не выходили из дома. Надеемся, получилось классно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Занимавшаяся организацией этого мероприятия PR-менеджер TUT.BY Александра Пушкина говорит, что из-за отсутствия публики поначалу ощущения были странными: никто не аплодировал музыкантам, артистам без обратной реакции тоже было непривычно.

— Это был первый наш онлайн-концерт. С 8 утра у нас был монтаж, потом саундчек и с 3 часов дня мы так долго ждали, что даже уже не верилось, что все наконец начинается. А потом — понеслось, мы смотрели комментарии, это было так забавно — мы буквально тонули в этих комментариях…

Александра говорит, что нас смотрели в России, Украине, конечно, же в Беларуси.

— Ребят благодарили, расспрашивали, просили исполнить конкретные песни. Круто, что исполнители угадали многие треки, которые ждала публика.





Александра благодарит за то, что помогли создать проект команду Altermedia, которая отвечала за трансляцию, ведущего Виталия Малиновского и, конечно, группы, которые откликнулись на нашу инициативу.





— Сыграть — это самое меньшее, что мы можем сделать на благо всех, — так объяснил свое участие в онлайн-концерте Стас Мытник, вокалист группы Acute. У музыкантов есть план, чем заняться в самоизоляции: будут записывать новый альбом. — Это можно делать и поодиночке, никуда не ходя.









— Так здарылася, што ў мяне адмянілася вельмі шмат канцэртаў, мяне ламае вельмі жорстка, — рассказала Palina. — А спяваць дома не магу, бо суседка пачала грукаць у сцены.

— Я спяваю і граю адна, працую дома, таму зараз усе проста сталі рабіць, як я, — пошутила она по поводу самоизоляции.





Ребята из Intellegency рассказали, что решили выступить на онлайн-концерте, потому что «Palina участвует». В самоизоляции они советуют «убрать свою планету и быть внимательнее к близким», «понять, что есть первоочередные вещи, а есть второстепенные». Кстати, совсем недавно их песня August попала в топ-30 мирового чарта Shazam, вдобавок трек оказался на первом месте в российском и украинском топах этого приложения. Ну и главное: несколько дней назад Intelligency подписали контракт с мировым гигантом Warner Music Group, который входит в топ-3 звукозаписывающих компаний мира.









Онлайн-концерт продолжался почти два часа.

Все было абсолютно бесплатно, музыканты, кстати, за свои выступления тоже не просили гонорар. Но, если у вас есть возможность перевести деньги тому, кому это сейчас действительно нужно, вот что можно сделать. Для борьбы с COVID-19 и лечения больных открыт счет в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда деньги будут распределяться среди учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом. Вот счет, на который любое физическое и юридическое лицом может перевести деньги через ЕРИП:

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723