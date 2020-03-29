Российская граница останется открыта для белорусских грузовиков и после 30 марта

Источник материала: Виртуальный Брест

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение №763-р от 27 марта нынешнего года. Оно предполагает временное ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. В тексте есть оговорки про категории, к которым ограничения не будут применяться.





В частности, сказано про иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзацах втором — пятом пункта 2, пунктах 2¹ и 5¹ распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р.

Пункт 2 интересует нас больше всего. Потому как там содержится информация о водителях грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения. Вот так это выглядит.





— Правило подсчета абзацев в нормативных правовых актах может показаться немного странным. В связи с этим часто возникают недоразумения, — говорит юрист Сергей Зикрацкий. — Суть подсчета абзацев в следующем: первым считается тот абзац, с которого начинается структурная единица документа, в составе которой он находится. В указанном документе первый абзац пункта 2 будет начинаться с заглавной буквы (слово «Положения»), второй абзац — со строчной буквы (слово «аккредитованных»).

Во втором абзаце (начинается со слов «аккредитованных или назначенных…») говорится, что работе водителям-международникам и их грузовикам российское правительство не собирается препятствовать.

— Пункт 2 распоряжения Правительства РФ от 27.03.2020 № 763-6 определяет, на кого не распространяются ограничения. Среди прочего указано, что ограничения не распространятся на иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в абзацах втором — пятом пункта 2, пунктах 2¹ и 5¹ распоряжения Правительства РФ от 16.03.2020 г. № 635-р. Далее читаем абзац второй распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р. В данном абзаце перечислены в том числе и водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Следовательно, введенное Правительством РФ ограничение не распространяется на водителей-международников, если они являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, — дополнил юрист.

За комментарием мы обратились к специалистам. Перевозчики никак пока что не готовятся к каким-то переменам.

— В России с понедельника начинается нерабочая неделя, понятно, это вызывало опасения. Но после мы получили разъяснения по работе соседской таможни на период с 30 марта по 5 апреля и опубликовали их на своем сайте. Прямо сейчас транспорт движется. Никаких проблем нет. Информацией о каких-то преградах водителям грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения мы в данный момент не располагаем, — сказали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП .