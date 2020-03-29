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Российский подросток на машине сбил сверстника и погиб
Источник материала: ОНТ
28 марта в Выборге (Ленинградская область, Россия) 15-летний подросток за рулем автомобиля сбил сверстника, а после выехал в кювет и разбился. Подробности
Сбитый молодой человек был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Водитель умер на месте.
Причина аварии не установлена.
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28 марта в Выборге (Ленинградская область, Россия) 15-летний подросток за рулем автомобиля сбил сверстника, а после выехал в кювет и разбился. Подробности сообщает...
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