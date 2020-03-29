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Хоккей с президентом: команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира

29.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси стала первым финалистом 13-х Республиканских соревнований среди любителей. Сегодня в полуфинальном матче дружина Александра Лукашенко обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3, передает телеканал «МИР 24».

Хозяева с первых секунд игры пошли в атаку и в течение трех стартовых минут оформили три гола. На первый перерыв ушли с цифрами 4:0. Во втором периоде Александр Лукашенко записал на свой счет голевую передачу. В заключительной двадцатиминутке у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко. На трибунах игроков поддерживали болельщики. В Беларуси все чемпионаты проходят по расписанию

«Президент показывает пример, он приходит играет, значит все нормально. Абсолютно спокойно, без паники. Все собрались, как обычно в раздевалке, посмеялись, поулыбались, пошли играть», – рассказал нападающий команды президента Республики Беларусь Алексей Крутиков.

«Все грустят, чего-то бояться. А мы играем, радуемся жизни. Турнир интересный, это все идет на пользу. Интересно поиграть, покататься, потренироваться», – отметил защитник команды Гродненской области Александр Мацкевич.

Александр Лукашенко считает хоккей лучшим лекарством от вируса.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Антивирусное лекарство, самое настоящее», – сказал белорусский лидер.

Финальная серия игр стартует 4 апреля. Соперник команды президента определится уже сегодня. Это будет Брестская либо Минская область.



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Теги: Минск
 
 
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В полуфинальном матче дружина Александра Лукашенко обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3.
 
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