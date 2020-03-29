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Хоккей с президентом: команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира
29.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси стала первым финалистом 13-х Республиканских соревнований среди любителей. Сегодня в полуфинальном матче дружина Александра Лукашенко обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3, передает телеканал «МИР 24».
«Все грустят, чего-то бояться. А мы играем, радуемся жизни. Турнир интересный, это все идет на пользу. Интересно поиграть, покататься, потренироваться», – отметил защитник команды Гродненской области Александр Мацкевич.
Александр Лукашенко считает хоккей лучшим лекарством от вируса.
Финальная серия игр стартует 4 апреля. Соперник команды президента определится уже сегодня. Это будет Брестская либо Минская область.
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В полуфинальном матче дружина Александра Лукашенко обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3.
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