"Комом в горле". Выставка, которая может поменять ваше представление о этом мире

Источник материала: Виртуальный Брест

28 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» - новая [НЕ]фотовыставка "Комом в горле". В экспозиции – фотографии Татьяны Гендель, брестчанки, которая путешествует автостопом по миру. И фотографирует не только туристические достопримечательности.





В стороне от тщательно продуманных гидами маршрутов, города мира иногда выглядят не лучшим образом и наводят думающего человека на грустные мысли.





Блеск и нищета соседствуют повсеместно. Золотые купола храмов и тяжелая работа погонщиков слонов. Блестящие лабутены и уставшие девушки тайских массажных салонов с сигаретками, прилипшими к накрашенным губам. Горы мусора на свалках, пожитки бездомных под шикарными виадуками европейских столиц, старинная мельница на фоне трубы электростанции.





Эти снимки меняют представление о мире. Такие кадры можно сделать в любой стране. Выбор – за гражданами: можно говорить, что у нас такая же грязь, как у других, а можно убрать или не мусорить рядом с собой. Можно одеваться в изделия из экокожи и спасти красавицу рысь.