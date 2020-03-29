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"Комом в горле". Выставка, которая может поменять ваше представление о этом мире

29.03.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» - новая [НЕ]фотовыставка "Комом в горле". В экспозиции – фотографии Татьяны Гендель, брестчанки, которая путешествует автостопом по миру. И фотографирует не только туристические достопримечательности.

"Комом в горле". Выставка, которая может поменять ваше представление о этом мире

В стороне от тщательно продуманных гидами маршрутов, города мира иногда выглядят не лучшим образом и наводят думающего человека на грустные мысли.

"Комом в горле". Выставка, которая может поменять ваше представление о этом мире

Блеск и нищета соседствуют повсеместно. Золотые купола храмов и тяжелая работа погонщиков слонов. Блестящие лабутены и уставшие девушки тайских массажных салонов с сигаретками, прилипшими к накрашенным губам. Горы мусора на свалках, пожитки бездомных под шикарными виадуками европейских столиц, старинная мельница на фоне трубы электростанции.

"Комом в горле". Выставка, которая может поменять ваше представление о этом мире

Эти снимки меняют представление о мире. Такие кадры можно сделать в любой стране. Выбор – за гражданами: можно говорить, что у нас такая же грязь, как у других, а можно убрать или не мусорить рядом с собой. Можно одеваться в изделия из экокожи и спасти красавицу рысь.

 
 
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  28 марта 2020 года в арт-пространстве «Калiдор» - новая [НЕ]фотовыставка "Комом в горле". В экспозиции – фотографии Татьяны Гендель, брестчанки, которая путешествует...
 
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