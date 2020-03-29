Россиянка, прилетевшая из Египта в Беларусь: «Думала, буду целовать ваш асфальт»

«Витебские вести» . Витебске 27 марта приземлился самолет с туристами из Египта. На борту «Боинга-737» находились 178 человек. Это был предпоследний плановый рейс, который делает «Белавиа» из Хургады. Последний до снятия эпидемиологических ограничений прибыл в ночь с 27 на 28 марта в Минск , сообщают





Первыми в салон самолета зашли эпидемиологи и врачи. Пассажирам измерили температуру. Медицинская помощь никому не понадобилась.





Помимо белорусов на борту находились россияне, их большинство — 101 человек. Беларусь, напомним, оказывает помощь в эвакуации граждан России из стран с зарегистрированными случаями COVID-19.





— Мы очень переживали. Два дня была вся на нервах, — призналась туристка из Смоленска Екатерина Жигунова. — Думала, приеду — буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, что нас забрали. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет — единственный в Хургаде.





По словам туристов, в последние дни в египетских отелях было не очень комфортно, практически не оставалось нормальной еды. После пяти вечера выходить за пределы отеля было запрещено: в Хургаде ввели комендантский час.





— Менеджер в гостинице сеяла панику, но мы точно знали, что нас заберут и все будет в порядке. Так что большое спасибо белорусской стороне, — говорит Людмила Латынина из Смоленска.





Россиянам еще предстоит добраться до своей страны. Белорусских туристов ждет 14 дней самоизоляции.