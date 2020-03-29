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На вторичном рынке недвижимости появились «однушки» по 36 тысяч долларов. Что это за жилье?
Источник материала: Tut.by
Сейчас рынок недвижимости переживает
Центральный район
Квартира расположена в трехэтажном кирпичном доме 1959 года постройки по адресу Нововиленская, 24. Площадь жилья — 25,8 квадратных метра. Квартира без ремонта. Продается за 36 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 395 за квадратный метр.
Ленинский район
В кирпичной малосемейке на улице Солнечной, 30\2 предлагают квартиру площадью 21 квадратный метр. Состояние жилья плохое, говорится в объявлении. продается за 37 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 762 за квадратный метр.
Московский район
Квартира расположена в кирпичной сталинке 1956 года постройки на улице Хмелевского, 38, рядом со станцией метро «Грушевка». Площадь квартиры — 30 квадратных метров. Продается за 41 тысячу долларов в эквиваленте, по 1 358 за квадратный метр.
Первомайский район
В хрущевке на Волгоградской, 59 предлагают квартиру площадью 31,3 квадратных метра. Жилье, говорится в объявлении, требует ремонта. Цена — 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 342 за квадратный метр.
Заводской район
В Шабанах на улице Ротмистрова, 36/3 предлагают «однушку» в панельном доме 1991 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. Продается жилье за 40,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 181 за «квадрат».
Квартира расположена в панельной хрущевке 1966 года постройки на улице Райниса, 9. Площадь жилья — 30,6 квадратных метра. В квартире сделан ремонт, а также была заменена сантехника и подключены приборы учета. Будущим владельцам останется кухонный гарнитур, говорится в объявлении о продаже. Цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 471 за квадратный метр.
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Мы посмотрели, почем сейчас продают однокомнатные квартиры на рынке недвижимости, который переживает на самые лучшие времена.
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