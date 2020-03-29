ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На вторичном рынке недвижимости появились «однушки» по 36 тысяч долларов. Что это за жилье?

29.03.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сейчас рынок недвижимости переживает не лучшие времена: практически каждая вторая сделка купли-продажи расторгается — люди не могут договориться из-за курсовой разницы. Если ситуация затянется, цены на жилье должны пойти на снижение. Пока сильных подвижек на рынке нет, однако на вторичке уже появились однокомнатные квартиры по 36 тысяч долларов, пусть и «убитые». В декабре, например, предложений дешевле 38,5 тысяч долларов вообще не было. Как сейчас выглядят самые дешевые квартиры столицы и почем продаются — в подборке REALTY.TUT.BY.

Центральный район

Квартира расположена в трехэтажном кирпичном доме 1959 года постройки по адресу Нововиленская, 24. Площадь жилья — 25,8 квадратных метра. Квартира без ремонта. Продается за 36 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 395 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ленинский район

В кирпичной малосемейке на улице Солнечной, 30\2 предлагают квартиру площадью 21 квадратный метр. Состояние жилья плохое, говорится в объявлении. продается за 37 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 762 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Московский район

Квартира расположена в кирпичной сталинке 1956 года постройки на улице Хмелевского, 38, рядом со станцией метро «Грушевка». Площадь квартиры — 30 квадратных метров. Продается за 41 тысячу долларов в эквиваленте, по 1 358 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

 

Первомайский район

В хрущевке на Волгоградской, 59 предлагают квартиру площадью 31,3 квадратных метра. Жилье, говорится в объявлении, требует ремонта. Цена — 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 342 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Заводской район

В Шабанах на улице Ротмистрова, 36/3 предлагают «однушку» в панельном доме 1991 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. Продается жилье за 40,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 181 за «квадрат».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира расположена в панельной хрущевке 1966 года постройки на улице Райниса, 9. Площадь жилья — 30,6 квадратных метра. В квартире сделан ремонт, а также была заменена сантехника и подключены приборы учета. Будущим владельцам останется кухонный гарнитур, говорится в объявлении о продаже. Цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 471 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы посмотрели, почем сейчас продают однокомнатные квартиры на рынке недвижимости, который переживает на самые лучшие времена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянка, прилетевшая из Египта в Беларусь: «Думала, буду целовать ваш асфальт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика