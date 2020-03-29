Скрытый агент: кто стоит за трансферами «Шахтера», в том числе самыми дикими

В последние пару лет в белорусском футболе очень тихо и осторожно, но упорно говорят о загадочных людях, объявившихся в солигорском «Шахтере»: то ли инвесторах, то ли партнерах, то ли влиятельных агентах – непонятно. Откуда они пришли – тоже загадка. Говорят и о Казахстане, и о России, и о Прибалтике. Публичное присутствие этих персонажей близко к нулю, они не стремятся себя раскрывать. Но мы все видим, что происходит с клубом. «Шахтер», живущий, по сути, на государственные деньги, зачастую тратит их на очень сомнительных легионеров. Трансферной политикой рулят приезжие менеджеры из самой футбольной страны Европы (на самом деле нет). Впрочем, в нашей истории главные действующие лица не они. Рядом с этими менеджерами постоянно присутствует неназванная, но очень влиятельная фигура. Этого агента видели в Солигорске на клубной базе, его имя звучит в переговорах, но мало кто может о нем хоть что-то рассказать. Мы попытались исправить ситуацию и приложили усилия, чтобы выйти на мистера Х, чье присутствие ощущается не только в «Шахтере», но и в других клубах Беларуси.





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«Шахтер» давно имеет репутацию одного из самых финансово привлекательных клубов белфутбола. В прошлом году его бюджет составил порядка шести миллионов долларов. Очень солидные по белорусским меркам деньги. Главный спонсор – предприятие «Беларуськалий» – выделяет серьезные средства, отдача от которых, если говорить о спортивном результате, не выдающаяся. Последний раз «горняки» выигрывали чемпионат в 2005-м, лучшее достижение в еврокубках – плей-офф Лиги Европы-2014, где солигорчане уступили ПСВ. Зрительская активность вокруг «Шахтера» не радует. В прошлом сезоне в среднем на «Строитель» ходило чуть больше двух тысяч человек.





Каждый год руководство «Шахтера» заявляет о самых серьезных намерениях, но реализовать их не получается. Деньги одного из главных предприятий страны тратятся, а результаты остаются плюс-минус на одном уровне. Однако в последние годы наблюдать за тем, что происходит в Солигорске, намного любопытнее. В каждое трансферное окно «горняки» стали обильно закупать иностранных футболистов. Игровая квалификация многих из них вызывала вопросы, что впоследствии и подтверждалось.





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Долгое время солигорчане регулярно забирались на пьедестал, делая ставку на отечественных исполнителей. В помощники «желто-черные» привлекали ну максимум по парочке россиян или украинцев. Правда, для победы в чемпионате их не хватало. И вот после сезона-2016, в котором «горняки» взяли очередное серебро, имея трех легионеров на финише, клуб резко сменил вектор развития. С той поры в Солигорск начали в большом количестве за зить иностранных футболистов. За четыре года через «Шахтер» прошли 29 (!) легионеров. Для сравнения за этот же период БАТЭ подписал контракты лишь с 17 иностранцами.





Даже белорусского квалифицированного исполнителя заманить в Солигорск не так уж просто. При наличии сопоставимых предложений из Минска, Борисова и Бреста город горняков отсекают практически сразу. Почему? От разных людей и в разных вариациях звучит примерно один и тот же ответ: скучно, нет развлечений. А каждый день в Минск за 140 километров не наездишься. Поэтому зазвать игрока, на которого есть спрос, «Шахтер» может только щедростью, тем более если игрок – иностранец и предпочитает путешествовать с семьей.





Про солигорские контракты редко пишут иностранные СМИ, но если пишут, то почти всегда впечатляюще. Информация звучит так, будто игроки отправились не в Беларусь, а в какой-нибудь грандиозный китайский проект. Например, по информации болгарского ресурса Football24.bg весной 2017-го голкипер Иван Караджов переехал в «Шахтер» на зарплату в семь раз больше той, что получал в предыдущем клубе «Верее». Если что, это середняк болгарской элиты. Удивляло и подписание нападающего Сергей Хижниченко. Коллеги-журналисты из Казахстана уверяли, что если бы видный по меркам КПЛ форвард остался на Родине, то спокойно бы зарабатывал минимум 20 тысяч долларов в месяц. Вряд ли финансовые запросы нападающего скукожились в разы ради переезда в Солигорск. Один из последних новичков «горняков» серб Игор Иванович прямо заявил об удовлетворении от предложенной «Шахтером» зарплаты.





Боссы «горняков» тратили на иностранцев серьезные деньги, но какую пользу они приносили клубу? Из первого завоза легионеров в 2017-м – тогда контракты с Солигорском подписали казах Сергей Хижниченко, болгары Иван Караджов и Даниэль Златков, финн Пюрю Сойри, а также хорваты Любан Црепуля и Дражен Багарич – пятеро не остались на следующий год, Сойри продержался еще полсезона. Забавно, что после отъезда из Солигорска Караджов перебрался в клуб болгарского Д3, а Златков вовсе закончил с профессиональным футболом, переквалифицировавшись сначала в бойца ММА, а затем в певца.









За следующий год «горняки» подписали десять легионеров. Полноценными футболистами основы и лидерами стали только албанец Элис Бакай и словак Юлиус Сзоке. Лишь 20 процентов попаданий при подписаниях! Пятеро оказавшихся в клубе иностранцев – руандец Патрик Сибомана, либириец Кристофер Джексон, россиянин Евгений Козлов, молдаванин Ион Николаэску, серб Никола Распопович – в чемпионате Беларуси на всех сыграли за «Шахтер» лишь 249 минут (2,75 полных матча).





Перед чемпионатом-2019 количество солигорских легионеров-новичков чуть уменьшилось – всего пять трансферов за год. Сербский защитник Никола Антич и хорватский форвард Дарко Бодул пришлись ко двору, а вот украинцы Никита Татарков и Василий Прийма, а также латыш Эдуард Вишняков пользы клубу не принесли.





В принципе, можно забыть о том, кто является основным спонсором «Шахтера», и признать очевидный факт: хорошие футболисты стоят больших денег. Но это точно про тех исполнителей, которые приезжали в Солигорск? Зацените статистику трети легионеров «Шахтера» последних лет:





Защитник Даниэль Златаков – 270 минут за «Шахтер» в чемпионате





Нападающий Серей Хижниченко – 208 минут





Полузащитник Патрик Сибомана – 84 минуты





Полузащитник Евгений Козлов – 150 минут





Нападающий Кристофер Джексон – 22 минуты





Защитник Никола Распопович – 0 минут





Полузащитник Дамир Зломыслич – 507 минут





Защитник Василий Прийма – 246 минут





Нападающий Эдуард Вишняков – 72 минуты





Полузащитник Никита Татарков – 224 минуты





Нападающий Ион Николэеску – 214 минут





Вратарь Александр Фильцов – 90 минут





Никто из них на задержки зарплат не жаловался.





***





Интернационализация «Шахтера» началась с приходом в клуб латвийского менеджера Дмитрия Хохлова. 31-летний специалист получил разрешение на работу в Беларуси в марте 2017-го, но вести переговоры от имени «горняков» он начал раньше. До переезда в Солигорск Дмитрий работал в «Вентспилсе». В 2010-м стал исполнительным директором клуба. Назначение случилось после того, как по подозрению в групповом вымогательстве был задержан директор «Вентспилса» Сергей Барковский. Хохлов отработал в должности два с половиной года. После ухода попробовал себя в качестве футбольного агента, а затем стал трудиться скаутом.





Под руководством Хохлова «горняки» провели два зимних трансферных окна, но после проваленного старта сезона-2018 менеджер был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Мареком Зубом, которого также привез в Солигорск (специалист очень посредственно проявил себя в Беларуси).





Место Хохлова занял другой человек с опытом работы в латвийском футболе. После назначения на пост главного тренера россиянина Сергея Ташуева новым заместителем директора по спортивным вопросам стал его ученик и агент Михаил Лебедев. «Горняки» не спешили представлять селекционера общественности. На клубном сайте долгое время не было никакой информации о Лебедеве, которому боссы «Беларуськалия» рекомендовали воздержаться от комментариев и интервью (так управленец обосновывал свои отказы от общения с корреспондентом «Трибуны»). Но это не мешало ему иметь рабочее место на клубной базе, отправляться на заезды вместе с командой и представлять интересы «Шахтера» на переговорах.





В свое время Лебедев руководил зарегистрированным в Великобритании агентством Boutique football LLP, которое в 2014 году оказалось в центре шумной истории. После банкротства «Алании» следователи начали изучать финансовую деятельность клуба. Особый интерес вызвали детали переезда во Владикавказ защитника «Астаны» Заурбека Плиева, за которого в марте 2012-го боссы «Алании» перечислили на счет Лебедева 840 тысяч евро. Это была благодарность за помощь в организации трансфера. По информации LifeNews, казахстанский клуб получил за переход Плиева всего 50 тысяч евро. Следствие по этому делу длилось больше года, но закрылось из-за отсутствия состава преступления.





Лебедев представлял интересы не только Ташуева, но и загадочно исчезнувшего из «Шахтера» Рохера Каньяса. Выходка подопечного стоила Михаилу должности. Однако это не мешало ему время от времени появляться на матчах «горняков» в сезоне-2019. После ухода Лебедева из клуба место спортивного директора «желто-черных» снова досталось специалисту, работавшему в Латвии. Кроме супруги-гражданки Латвии новый менеджер «горняков» Александр Рехвиашвили имеет опыт работы спортивным директором «Олимпа», фарм-клуба «Сконто».





Кроме латвийского прошлого трех спортивных директоров «горняков» объединяет настороженное отношение к ним со стороны белорусских игроков. В приватных беседах футболисты «желто-черных» отмечали, что не очень понимали, почему некоторые легионеры приходили в Солигорск на зарплаты гораздо более высокие, чем те, что получали наши соотечественники.









Покинувший в конце прошлого сезона команду Сергей Ташуев, рассказывал, что не имел отношения к трансферам «Шахтера». По его словам, о новичках команды тренер узнавал «через сайты, эсэмэски, в случайных разговорах». А экс-футболист «горняков» Павел Рыбак отмечали, что ближе к концу сезона тренера «душил» кто-то сверху:





– Ближе к концу сезона его начали в открытую душить: «Ставь того, ставь того». Громыко руководство зачехлило, Бакая зачехлило.





Впрочем, Рыбак не стал уточнять, кто этим занимался.





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Но давайте вернемся к легионерам-игрокам. Обращает на себя внимание любопытная деталь: многие футболисты «Шахтера» значились среди клиентов агентства Global Sport Invest. Изначально сайт этой компании – отыскать его было не так уж просто, потому что в интернете многие жалуются на российский лохотрон с аналогичным названием да и вообще ресурс не очень прокачан – выглядел так.





Многие футболисты этого агенства в разное время засветились в составе «горняков». При этом на сайте Transfermarkt.de у некоторых игроков указано сотрудничество с другими агентствами. Например, у Зломыслича, Каньяса, Сибоманы, Хижниченко, Антича. Сойри заявил, что его делами занимаются другие люди, правда, свое присутствие среди игроков Global Sport Invest оставил без комментария.





Кроме того, на сайте Global Sport Invest были указаны партнеры проекта, в том числе клубы «Шахтер» Солигорск, «Астана», «Спартак» Юрмала, а также компания «Беларуськалий», генеральный спонсор солигорчан.





Tribuna заинтересовалaсь агентством Global Sport Invest, которое зарегистрировано в Риге, еще в мае 2019-го и получили выписку из латвийской базы данных о предприятиях. заинтересовалaсь агентством Global Sport Invest, которое зарегистрировано в Риге, еще в мае 2019-го и получили выписку из латвийской базы данных о предприятиях.





Оказалось, компания была зарегистрирована в Риге в октябре 2018 года. Ее уставной фонд составляет 2800 евро, а владельцем является некий Никита Корнеев (найти какие-либо дополнительные сведения о нем не удалось). Среди причастных к проекту лиц фигурировал Евгений Култаев, оказывавший то ли своднические, то ли посреднические услуги.





Фамилия Култаев изредка звучит в белорусских футбольных кругах, в основном, в кулуарах. Недавно более широкой огласке ее придал «Прессбол». По информации издания Евгений Култаев – футбольный агент, который в свое время вкладывался в «Даугаву» и финансировал юрмальский «Спартак», а в последние годы имеет непосредственное отношение к «Шахтеру».





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Впрочем, в выписке фигурирует не совсем тот Евгений Култаев, о котором писали коллеги из «Прессбола», а его сын – Евгений Евгеньевич Култаев.









Cлева на фото Евгений Култаев-младший, справа – его отец





К 28 годам молодой человек успел отучиться на очном отделении Московского института государственного управления и права на факультете бухучета, анализа и аудита (такая информация была указана на личной странице в vk.com). Култаев-младший обожает автомобили и пытается развивать YouTube-канал на эту тему. В описании канала 2d Production для обратной связи и коммерческих запросов указана почта kultaeff@gmail.com. В группе «Вконтакте», которая привязана к профилю канала, среди подписчиков страница Евгения. В ее видеозаписях хватает роликов канала 2d Production, где в кадре появляется Култаев-младший.





В последнее время на канале Култаева-младшего стали появляться ролики, записанные в Минске. Дело в том, что Евгений Евгеньевич начал сотрудничать с «Городеей». Работники клуба рассказывали, что россиянин стал ответственным за клубный маркетинг. С его приходом у «сахарников» ожил YouTube-канал. По нашей информации, в этом большая заслуга Култаева, который помогает заинтересованным ребятам с оборудованием и поддерживает креативные идеи. Правда, на официальном сайте «Городеи» его профиль с должностью и номером телефона появился совсем недавно.





Мы пытались связаться с Култаевым-младшим, чтобы поговорить о его роли в Global Sport Invest. Поначалу звонки на мобильный номер, который указан на сайте «Городеи», просто игнорировались. Странно, учитывая, что именно этот телефон сотрудники клуба используют для связи с менеджером по рабочим вопросам. Как таковая работа на офисе в клубе не предусмотрена. В конце концов мы все-таки услышали в трубке голос Евгения Евгеньевича. По словам собеседника, звонок застал любителя автомобилей за рулем, и тот попросил выйти на связь через пару часов. Но и в назначенное время, и позже телефонные гудки прерывал лишь автоответчик. Сообщение Евгению в WhatsApp с просьбой о комментарии отмечено как прочитанное. Но сразу после этого из аккаунта Култаева-младшего исчезло фото молодого человека, а информация о его последнем визите перестала отображаться.





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Впрочем, сведений о том, что Култаев-сын имеет какое-либо отношение к «Шахтеру» помимо причастности к Global Sport Invest, у нас нет. То ли дело его отец.





По информации «Трибуны» к появлению Евгения Кулатева-старшего в Солигорске может быть причастен Михаил Николаевич. Это не только зампред Наблюдательного совета «Технобанка» (и вообще видный, правда, совсем не публичный белорусский банкир), но и известный в нашем футболе человек. В начале века он часто летал с «Шахтером» на выездные матчи в еврокубках и входил в число руководителей клуба. Его сын Никита Николаевич, который 22 года назад родился в Солигорске, в январе 2019-го подписал трехлетний контракт с «Торпедо-БелАЗ».





Про причастность к клубу Култаева-старшего нам рассказывали и футболисты «горняков». Время от времени на базе солигорчан появлялась солидная Infiniti с российскими номерами, из которой выходил Култаев-отец. Но официально команде Евгения никто не представлял. Правда, по нашему убеждению, этот человек является важной фигурой в трансферной политике «Шахтера». Порой во время переговоров с потенциальными новичками команды спортивные директора «горняков» упоминали имя некого Евгения. Такие моменты случались, когда возникала необходимость обсудить какой-либо спорный вопрос. Мы пытались разными способами выйти на связь с агентом, но так и не смогли получить комментарий о его сотрудничестве с «горняками». Впрочем, это было предсказуемо. В открытых источниках совсем мало информации о Култаеве. В 2000-х он делал агентский бизнес, являясь доверенным лицом российского тренера Андрея Чернышова, который в 2006-2007 годах тренировал «Витебск». Об этом рассказывал экс-футболист клубов РПЛ Алан Касаев. Вот фрагмент интервью газете «Спорт-Экспресс»:





– Вашим агентом тогда [2004 год] был Андрей Чернышов?





– Неофициально. Лицензия была у человека по фамилии Култаев – доверенного лица Чернышова. Когда тренировал юношескую сборную, многим ребятам предложил сотрудничество. Мне в том числе.





– Напрасно согласились?





– В этих людях быстро разочаровался. Обещания не выполнялись. Любят молодым «ездить по ушам». В России и сегодня среди агентов каждый второй – прохиндей. С некоторыми агентами общаюсь, но бумаг ни с кем не подписывал.





В декабре 2006-го вместе с Игорем Малышковым (крупным российским бизнесменом, сыном влиятельного чиновника лужковского периода Владимира Малышкова) Култаев-старший стал вкладываться в «Даугаву».





По нашей информации, в те времена некоторые футболисты клуба, за который в сезоне-2007 играли Алексей Бага и Николай Рындюк, могли зарабатывать по пять-шесть тысяч долларов в месяц – очень серьезные деньги для первенства Латвии. В первом сезоне после прихода инвесторов команда, ведомая Сергеем Петренко, а затем Игорем Гамулой, заняла пятое место. Выше клуб смог подняться лишь в 2011-м, когда Малышков и компания официально его покинули. Но имя Култаева продолжило мелькать в латвийском футболе. Он стал помогать юрмальскому «Спартаку». В 2014-м на сайте Латвийской федерации футбола в клубной заявке Евгений значился членом правления клуба.





В 2016 году под руководством Олега Кубарева, имея в составе белорусов Сергея Козеку, Сергея Пушнякова и Дмитрия Платонова, «Спартак» выиграл чемпионат Латвии. Спортивный обозреватель LTV7 Владимир Иванов отмечал, что «золото» стало возможным благодаря финансовой подушке Култаева. Мы связывались с латвийскими журналистами, чтобы расспросить о деятельности футбольного функционера. К сожалению, узнать каких-то подробностей нам не удалось. Култаев – максимально непубличный человек. Нам сообщили, что в социальных сетях его аккаунтов нет, а номера телефона меняются достаточно часто.





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Несколько месяцев назад сайт Global Sport Invest изменился до неузнаваемости. По адресу globalsportinvest.online, оставшемуся неизменным, стала открываться визитка скаутингового агентства. Обратите внимание на менеджеров компании. Среди них оказался экс-спортивный директор «Шахтера» Дмитрий Хохлов. Функционер не захотел говорить на эту тему с корреспондентом «Трибуны».













Мы пытались дозвониться до агенства с шотландскими реквизитами по указанному на сайте номеру, но телефон был выключен.





Сейчас ресурс попросту недоступен.





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По нашей информации, в прошлом году кроме «Шахтера» Култаев-старший имел отношение к футбольному Жодино. Тогда в «Торпедо-БелАЗ» появились люди, которые прежде трудились в первенстве Латвии: в тренерский штаб «автозаводцев» вошел литовец Томас Ражанаускас, два сезона отработавший в юрмальском «Спартаке», а отвечать за спортивную составляющую стал Спартак Мелкумян. Тот самый менеджер, который директорствовал в юрмальском «Спартаке» при Култаеве. О Спартаке Мелкумяне известно не так много. Его отец – армянин, мать – русская. Родители переехали в Латвию в начале 70-х. Детство Спартака прошло в Юрмале. Как писал латвийский портал la.lv, у него есть диплом в сфере строительства, но после университета Мелкумян уехал за рубеж и в течение десяти лет работал в американской компании World Disney, затем на круизном лайнере, а потом вернулся в Латвию и погрузился в футбол. Бывало, даже смотрел матчи в компании будущего спортдира «горняков» Михаила Лебедева.





В общем, благодаря загадочному российскому агенту Култаеву скромная по футбольным меркам Латвия стала главным поставщиком функционеров в клубы белорусской «вышки».





Назначение Мелкумяна заместителем директора по общим вопросам жодинский клуб никак не прокомментировал. Но работники «Торпедо-БелАЗ» относитесь к менеджеру крайне настороженно. Между собой футболисты называли латыша «Привидением» – он появлялся на тренировках, но ни с кем особо не общался. Игроки говорили, что Спартак собирал информацию и «передавал ее наверх». Причем наверх – это не директору клуба Михаилу Хлусу и даже не боссу завода БелАЗ Петру Пархомчику.





За год при Мелкумяне через «Торпедо-БелАЗ» прошли семь легионеров: сербы Стефан Букорац (23 матча, 2+1 по системе «гол+пас») и Марко Обрадович (20 матчей, 5+1 по системе «гол+пас»), швед Деннис Ольссон (7 матчей), россияне Артем Щадин (9 матчей, 1+1 по системе «гол+пас»), Михаил Мищенко (4 матча) и Алексей Козлов (ни одного матча в основном составе), Аркадий Желнин (ни одного матча в основном составе).





В сезоне команде помогли лишь сербы. По информации Tribuna.com, их месячная зарплата была в районе десяти тысяч долларов. В целом же прошлогодняя трансферная история «автозаводцев» до боли напомнила солигорскую: минимум попаданий и странные подписания. Вот еще одна мутная ситуация из «Торпедо-БелАЗ» образца-2019.





Видимо, все это не очень понравилось биг-боссу «автозаводцев» Петру Пархомчику. В конце прошлого сезона он без согласования с кем-либо назначил главным тренером Юрия Пунтуса, а после финиша чемпионата из Жодино уехали Ражанаускас и Мелкумян. Этой зимой рулить трансферной политикой клуба стали Пунтус и новый спортивный директор Игорь Гуринович. Вместо иностранцев, которым надлежало платить порядка десяти тысяч у.е., Жодино в основном комплектовалось белорусами из команд нижней части таблицы.





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Но давайте вернемся к Солигорску. Помните, как перед началом чемпионата-2018 сразу трое игроков основы «горняков» – Эдгар Олехнович, Павел Рыбак и Николай Януш – оказались резко не нужны клубу? И это на фоне того, что солигорские старожилы Рыбак и Януш подписали с «Шахтером» новые контракты буквально за пару месяцев до неожиданной новости. Желание расстаться с лидерами со стороны выглядело очень странным. Как стало известно Tribuna.com, этих футболистов, несмотря на действующие контакты, хотели отправить в «Городею». Причем игроков просто поставили перед фактом. Такое отношение возмутило футболистов, которые принципиально отказались переходить в команду из поселка городского типа. К слову, одно время «Городея» значилась среди партнеров компании Global Sport Invest.





Впрочем, футболистов, причастных к «Шахтеру» и «Торпедо-БелАЗ», не удивить переходами в клубы-партнеры агенства Global Sport Invest (среди них значились «Астана», «Шахтер», юрмальский «Спартак», хорватский «Рудеш», боснийский «Широки Бриег», сербский «Пролетер», латвийский «Тукумс 2000»).





Например, в прошлое межсезонье в «Торпедо-БелАЗ» из сербского «Пролетера» приехал опорник Стефан Букорац, а по обратному адресу летом-2019 отправился молодой защитник автозаводцев Илья Лукашевич. Кроме того, в июле прошлого года «Шахтер» подписал 21-летнего защитника «Пролетера» Зарию Ламбулича, который в ЧБ-2019 провел за «горняков» всего два матча. Сайт Transfermarkt оценивает трансфер в 400 тысяч евро. Можно скептически относиться к оценке этим ресурсом трансферной стоимости футболистов, но данные относительно сумм компенсаций за переходы игроков из клуба в клуб на Transfermarkt зачастую близки к истине. Например, в свое время «горняки» заплатили за трансфер полузащитника Валерия Громыко 40 тысяч евро. Это совершенно правдивая информация, которую нам подтверждали руководители «Минска». Если что, по данным Transfermarkt за недавний трансфер серба Ивановича солигорчане отдали 500 тысяч евро.





Очевидна связь «Шахтера» и с юрмальским «Спартаком», который тоже значится партнером Global Sport Invest. Напрямую из Латвии в Солигорск в качестве главных тренеров переезжали Олег Кубарев и Марек Зуб. Но давайте и о футболистах. До переезда в Солигорск хавбек Евгений Козлов отыграл два сезона в Юрмале, а экс-защитнику «Рудеша» Луке Шимуновичу потребовалось провести в «Спартаке» всего год, чтобы привлечь внимание «Шахтера». В нынешнее межсезонье «горняки» арендовали хавбека «красно-белых» Тима Вукманича, а взамен отправили в аренду в Юрмалу форварда Эдуарда Вишнякова. К слову, в феврале прошлого года стало известно, что УЕФА задержало выплаты «Спартаку» за участие в еврокубках. По информации Delfi, «Спартак» заподозрили в возможном участии в странных матчах.





Еще в последние годы «горняки» начали «дружить» с «Астаной». В феврале 2019-го контракт с казахским клубом на правах свободного агента подписал ушедший от «горняков» защитник Лука Шимунович, а через год по этому же адресу за 250 тысяч евро отправился Макс Эбонг. Кроме того в СМИ появлялись сообщения, что «Астана» проявляла интерес к футболистам «Шахтера» Валерию Громыко и Виталию Лисаковичу (впрочем, Лисакович, как и Шимунович, уже успел побегать за «Рудеш», клуб-партнер Global Sport Invest ). Плюс в разное время в «Астане» засветились футболисты, которые заезжали в Солигорск в эпоху латвийских менеджеров. Рохер Каньяс, не считая годовой аренды в АПОЭЛ, бегал за клуб из столицы Казахстана с 2014-го по 2017-й. В декабре 2016-го Аздрен Лулаку подписал двухлетний контакт с «Астаной» с месячной зарплатой в районе 40 тысяч евро, а через пару лет после ухода из «Шахтера» Сергей Хижниченко провел в «Астане» сезон-2019.









(*помечены игроки, которые в последнее время были заиграны и за «Астану» и за «Шахтер», но не переходили из клуба в клуб напрямую)





В четверг на сайте «Шахтера» появилась новость о том, что молодые солигорские футболисты Антон Ковалев и Евгений Козел проведут ближайший сезон в латвийском «Тукумс 2000» на правах аренды. Если что, сейчас командой руководит экс-главный тренер «горняков» Марек Зуб, а клуб значился среди партнеров Global Sport Invest.





К слову, плотное взаимодействие «Астаны» и «Шахтера» не особо удивляет с учетом того факта, что исполнительным директором клуба из столицы Казахстана является британец Пол Эшуорт, который значится одним из менеджеров скаутинговой компании – той самой, в которой работает экс-спортдир «горняков» Дмитрий Хохлов.





Мы пытались выяснить, какое отношение имеют к «Шахтеру» скаутинговое агентство FOOTBALL SCOUTING COMPANY LP, агентство Global Sport Invest и агент Евгений Култаев. Для этого были отправлены официальные запросы на комментарий в приемную «Беларуськалия» и офис футбольного клуба (увидеть их можно по ссылке раз, два). В канцелярии предприятия нам сообщили, что руководитель «Беларуськалия» Иван Головатый, являющийся председателем правления «Шахтера», поручил ответить на запрос своему помощнику и в то же время председателю ФК «Шахтер» Вадиму Шумаку.





Представители клуба не спешили с ответом, хотя прописанные в законодательстве сроки реакции гораздо меньше почти двух миновавших месяцев. В среду мы связались с Шумаком, но менеджер, сославшись на занятость, попросил перезвонить на следующий день, впрочем, предупредив, что вряд ли даст официальный комментарий. Так оно и получилось. С четверга разговор перенесся на пятницу, когда в телефонной беседе и было объявлено решение не давать никаких комментариев на тему отношений «Шахтера» с агентом Култаевым и компанией Global Sport Invest.



