











- Я не смог смотреть второй тайм матча минского "Динамо". Просто обидно и больно.





- Что с командой происходит?





- Не знаю, у меня ощущение, что команду просто уничтожают. Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет.





- Но что не так с игрой? Первый тайм вообще катастрофа.





- В первой игре "Динамо" "Руху" проиграло. А эта команда только вышла в высшую лигу. Я не хочу принижать заслуги "Минска", он сыграл грамотно на быстрых атаках и очень ярко, создавая опасные моменты. Была возможность забить и четвертый, но вратарь выручил. Для меня удивительно, что две команды, которые должны быть сильнейшими — "Динамо" и БАТЭ — подготовились к сезону так, что теперь на последних местах.





- Может, дело в недооценке соперника?





- Думаю, дело в плохой подготовке к сезону. И со стороны "Динамо", и со стороны БАТЭ.





- Что теперь сделают с главным тренером динамовцев Сергеем Гуренко?





- А я вообще не представляю, есть сейчас у них руководство или нет. Не знаю, что будет дальше с этой командой. Пока все очень плохо.





- Как к нему относятся как к тренеру?





- Очень сложно судить о "Динамо" и работе Гуренко. Постоянно вокруг команды какие-то неблагоприятные моменты. Помните ту ситуацию с матчем против "Зенита"? Конфликты, скандалы — все это влияет на тренеров, команду, игроков. Все это сказывается на клубе. Тренеру это мешает работать. Поэтому и говорю, что ощущение — команда никому не нужна.





- Гуренко один раз уже уходил. Почему он сейчас продолжает работу?





"СЭ". - Это вопрос к нему. Я не могу понять, что его заставляет. Сомневаюсь, что у Сергея тьма предложений, — цитирует специалиста



