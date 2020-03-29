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Анатолий Байдачный о минском "Динамо": не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал

29.03.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о старте минского "Динамо" в белорусском чемпионате. Команда Сергея Гуренко проиграла два матча подряд.




- Я не смог смотреть второй тайм матча минского "Динамо". Просто обидно и больно.

- Что с командой происходит?

- Не знаю, у меня ощущение, что команду просто уничтожают. Возможно, это делает государство. Не хотят, чтобы этот символ белорусского футбола существовал. И так происходит уже несколько лет.

- Но что не так с игрой? Первый тайм вообще катастрофа.

- В первой игре "Динамо" "Руху" проиграло. А эта команда только вышла в высшую лигу. Я не хочу принижать заслуги "Минска", он сыграл грамотно на быстрых атаках и очень ярко, создавая опасные моменты. Была возможность забить и четвертый, но вратарь выручил. Для меня удивительно, что две команды, которые должны быть сильнейшими — "Динамо" и БАТЭ — подготовились к сезону так, что теперь на последних местах.

- Может, дело в недооценке соперника?

- Думаю, дело в плохой подготовке к сезону. И со стороны "Динамо", и со стороны БАТЭ.

- Что теперь сделают с главным тренером динамовцев Сергеем Гуренко?

- А я вообще не представляю, есть сейчас у них руководство или нет. Не знаю, что будет дальше с этой командой. Пока все очень плохо.

- Как к нему относятся как к тренеру?

- Очень сложно судить о "Динамо" и работе Гуренко. Постоянно вокруг команды какие-то неблагоприятные моменты. Помните ту ситуацию с матчем против "Зенита"? Конфликты, скандалы — все это влияет на тренеров, команду, игроков. Все это сказывается на клубе. Тренеру это мешает работать. Поэтому и говорю, что ощущение — команда никому не нужна.

- Гуренко один раз уже уходил. Почему он сейчас продолжает работу?

- Это вопрос к нему. Я не могу понять, что его заставляет. Сомневаюсь, что у Сергея тьма предложений, — цитирует специалиста "СЭ".
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о старте минского "Динамо" в белорусском чемпионате. Команда Сергея Гуренко проиграла два матча...
 
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