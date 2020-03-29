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Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!

29.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эта суббота, 28 марта, выдалась теплой. А на юге страны даже жаркой! По прогнозу погоды сегодня должно было потеплеть до +17. Но у жителей Гомеля столбик термометра зафиксировал аж +25!


Фото: Таисия ЧЕРНУХО

- Днем по ощущениям было очень жарко, - говорят местные. - Ближе к вечеру температура опустилась до +22.
 
Теги: Гомель
 
 
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Эта суббота, 28 марта, выдалась теплой. А на юге страны даже жаркой! По прогнозу погоды сегодня должно было потеплеть до +17. Но у жителей Гомеля столбик термометра...
 
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