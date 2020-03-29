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Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Источник материала: Партизан
Эта суббота, 28 марта, выдалась теплой. А на юге страны даже жаркой! По прогнозу погоды сегодня должно было потеплеть до +17. Но у жителей Гомеля столбик термометра зафиксировал аж +25!
Фото: Таисия ЧЕРНУХО
- Днем по ощущениям было очень жарко, - говорят местные. - Ближе к вечеру температура опустилась до +22.
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Эта суббота, 28 марта, выдалась теплой. А на юге страны даже жаркой! По прогнозу погоды сегодня должно было потеплеть до +17. Но у жителей Гомеля столбик термометра...
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