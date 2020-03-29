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Если нет кулинарных талантов и желания возиться на кухне. Три очень простых рецепта для вкусного обеда

29.03.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласитесь, не всегда есть силы и время на кулинарные подвиги: иногда хочется просто отдохнуть. Но желание вкусно пообедать, тем не менее, никто не отменял. Ниже три варианта сделать домашнюю трапезу душевной, при этом никакие необычные ингредиенты и суперспособности повара не понадобятся.

Суп с индейкой


Ингредиенты:

  • Голень индейки;
  • Соцветия цветной капусты, брокколи — 300 г;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Корень сельдерея — 50 г;
  • Соль, перец (горошек), лавровый лист.

Как готовить?

  1. Отварить голень индейки с луковицей, корнем сельдерея и 1 морковью.
  2. Вынуть голень и отделить мясо от кости, разделить на небольшие кусочки.
  3. Бульон довести до кипения, посолить. Нарезанную морковь, лук, а также перец и лавровый лист добавить в бульон, через 10 минут — цветную капусту и брокколи, мясо индейки, варить до готовности еще минут 15.

Запеканка из гречки с брынзой и шампиньонами


Ингредиенты:

  • Зеленая гречневая крупа — 150 г;
  • Брынза — 250 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Шампиньоны — 100 г;
  • Сливочное масло для смазывания формы;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

  1. Гречку отварить до готовности, дать остыть.
  2. Брынзу нарезать и перемешать с гречкой и взбитым яйцом.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов.
  4. Смазать форму сливочным маслом, выложить гречку с брынзой и отправить в духовку на 40−50 минут.
  5. Шампиньоны разрезать на половинки и быстро обжарить на растительном масле.
  6. Выложить шампиньоны на готовую запеканку.

Плов с курицей


Ингредиенты:

  • Рис — 1 стакан;
  • Филе курицы — 300 г;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Чеснок — 4 зубчика;
  • Соль, перец, тмин, куркума;
  • Томатная паста — 2 ст. л.;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

  1. В толстостенной глубокой кастрюле на растительном масле обжарить нарезанное филе курицы, посолить, добавить тмин, поперчить. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, закрыть крышкой и готовить на небольшом огне около 15 минут.
  2. Добавить в кастрюлю рис, все перемешать, накрыть крышкой и томить около 10 минут.
  3. Довести до кипения 2 стакана воды, влить их в кастрюлю с рисом, добавить томатную пасту, куркуму, утопить зубчики чеснока, все перемешать, довести до кипения. Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

 
 
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Согласитесь, не всегда есть силы и время на кулинарные подвиги: иногда хочется просто отдохнуть. Но желание вкусно пообедать, тем не менее, никто не отменял. Ниже...
 
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