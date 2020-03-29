Если нет кулинарных талантов и желания возиться на кухне. Три очень простых рецепта для вкусного обеда

Источник материала: Tut.by

Согласитесь, не всегда есть силы и время на кулинарные подвиги: иногда хочется просто отдохнуть. Но желание вкусно пообедать, тем не менее, никто не отменял. Ниже три варианта сделать домашнюю трапезу душевной, при этом никакие необычные ингредиенты и суперспособности повара не понадобятся.

Суп с индейкой





Ингредиенты: Голень индейки;

Соцветия цветной капусты, брокколи — 300 г;

Морковь — 2 шт.;

Луковица — 1 шт.;

Корень сельдерея — 50 г;

Соль, перец (горошек), лавровый лист.

Как готовить?

Отварить голень индейки с луковицей, корнем сельдерея и 1 морковью. Вынуть голень и отделить мясо от кости, разделить на небольшие кусочки. Бульон довести до кипения, посолить. Нарезанную морковь, лук, а также перец и лавровый лист добавить в бульон, через 10 минут — цветную капусту и брокколи, мясо индейки, варить до готовности еще минут 15.

Запеканка из гречки с брынзой и шампиньонами





Ингредиенты: Зеленая гречневая крупа — 150 г;

Брынза — 250 г;

Яйцо — 1 шт.;

Шампиньоны — 100 г;

Сливочное масло для смазывания формы;

Растительное масло для жарки.

Как готовить?

Гречку отварить до готовности, дать остыть. Брынзу нарезать и перемешать с гречкой и взбитым яйцом. Духовку разогреть до 180 градусов. Смазать форму сливочным маслом, выложить гречку с брынзой и отправить в духовку на 40−50 минут. Шампиньоны разрезать на половинки и быстро обжарить на растительном масле. Выложить шампиньоны на готовую запеканку.

Плов с курицей





Ингредиенты: Рис — 1 стакан;

Филе курицы — 300 г;

Морковь — 1 шт.;

Луковица — 1 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Соль, перец, тмин, куркума;

Томатная паста — 2 ст. л.;

Растительное масло для жарки.

Как готовить?

В толстостенной глубокой кастрюле на растительном масле обжарить нарезанное филе курицы, посолить, добавить тмин, поперчить. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, закрыть крышкой и готовить на небольшом огне около 15 минут. Добавить в кастрюлю рис, все перемешать, накрыть крышкой и томить около 10 минут. Довести до кипения 2 стакана воды, влить их в кастрюлю с рисом, добавить томатную пасту, куркуму, утопить зубчики чеснока, все перемешать, довести до кипения. Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.