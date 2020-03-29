Если нет кулинарных талантов и желания возиться на кухне. Три очень простых рецепта для вкусного обеда

Согласитесь, не всегда есть силы и время на кулинарные подвиги: иногда хочется просто отдохнуть. Но желание вкусно пообедать, тем не менее, никто не отменял. Ниже три варианта сделать домашнюю трапезу душевной, при этом никакие необычные ингредиенты и суперспособности повара не понадобятся.
Суп с индейкой
Ингредиенты:
Голень индейки;
Соцветия цветной капусты, брокколи — 300 г;
Морковь — 2 шт.;
Луковица — 1 шт.;
Корень сельдерея — 50 г;
Соль, перец (горошек), лавровый лист.
Как готовить?
Отварить голень индейки с луковицей, корнем сельдерея и 1 морковью.
Вынуть голень и отделить мясо от кости, разделить на небольшие кусочки.
Бульон довести до кипения, посолить. Нарезанную морковь, лук, а также перец и лавровый лист добавить в бульон, через 10 минут — цветную капусту и брокколи, мясо индейки, варить до готовности еще минут 15.
Запеканка из гречки с брынзой и шампиньонами
Ингредиенты:
Зеленая гречневая крупа — 150 г;
Брынза — 250 г;
Яйцо — 1 шт.;
Шампиньоны — 100 г;
Сливочное масло для смазывания формы;
Растительное масло для жарки.
Как готовить?
Гречку отварить до готовности, дать остыть.
Брынзу нарезать и перемешать с гречкой и взбитым яйцом.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Смазать форму сливочным маслом, выложить гречку с брынзой и отправить в духовку на 40−50 минут.
Шампиньоны разрезать на половинки и быстро обжарить на растительном масле.
Выложить шампиньоны на готовую запеканку.
Плов с курицей
Ингредиенты:
Рис — 1 стакан;
Филе курицы — 300 г;
Морковь — 1 шт.;
Луковица — 1 шт.;
Чеснок — 4 зубчика;
Соль, перец, тмин, куркума;
Томатная паста — 2 ст. л.;
Растительное масло для жарки.
Как готовить?
В толстостенной глубокой кастрюле на растительном масле обжарить нарезанное филе курицы, посолить, добавить тмин, поперчить. Добавить нарезанный лук и натертую морковь, закрыть крышкой и готовить на небольшом огне около 15 минут.
Добавить в кастрюлю рис, все перемешать, накрыть крышкой и томить около 10 минут.
Довести до кипения 2 стакана воды, влить их в кастрюлю с рисом, добавить томатную пасту, куркуму, утопить зубчики чеснока, все перемешать, довести до кипения. Накрыть крышкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.