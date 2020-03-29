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В российских регионах неспокойно: суд ликвидировал "Совет тейпов ингушского народа"

29.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск Минюста республики о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа". Об этом сообщил правозащитный центр "Мемориал",по соглашению с которым работают адвокаты "Совета". Движение обвинили во вмешательстве в деятельность органов власти, публикацию информации, содержащей государственную тайну, наличии противоречий в уставе и неустранении нарушений, выявленных при проверках.



Решение о ликвидации пока не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Иск против организации был подан 8 октября 2019 года. Помимо прочего, Минюст счел неправомерными призыв "Совета" к ингушским депутатам не голосовать по соглашению о границе между Ингушетией и Чечней, а также за соглашение о границе с Северной Осетией.

Организация, в свою очередь, отрицает вмешательство в действия органов власти и публикацию сведений, содержащих гостайну, утверждая, что одно из спорных обращений к депутатам удалено с сайта, а противоречия в уставе и большинство нарушений были устранены. Кроме того, часть нарушений обжалована в суде и не носит грубый характер. 23 марта "Совет" предложил Минюсту заключить мировое соглашение, но получил отказ.

Лидер Совета тейпов задержан

Совет был создан в 2016 году. 19 апреля 2019 года был задержан его лидер Малсаг Ужахов, которого обвинили в организации насилия в отношении представителей власти на несанкционированном митинге в Магасе, а также в создании некоммерческой организации, побуждающей граждан к показу от своих гражданских обязанностей. Адвокат считает, что подразумевается "Совет тейпов ингушского народа".

Как сообщает "Мемориал", и.о. председателя "Совета тейпов ингушского народа" был Мурад Даскиев. По информации "Кавказского узла", он также руководил незарегистрированной организацией со схожим названием - "Совет тейпов Ингушетии". В марте 2020 года на Даскиева завели административное дело. По его словам, Минюст счел деятельность "Совета тейпов Ингушетии" идентичной той, что вел "Совет тейпов ингушского народа".

В мае Минюст приостановил деятельность организации после того, как та призвала депутатов Народного собрания выступить против отчуждения части ингушских земель в пользу Северной Осетии. В марте 2020 года ряд тейпов выступил против новых поправок в Конституцию России.
 
 
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Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск Минюста республики о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа". Об этом сообщил...
 
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