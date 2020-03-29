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Соцслужбы реализуют более полутора тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств

29.03.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соцслужбы реализуют более полутора тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств

Помощь находит адресатов и в Беларуси. Наиболее уязвимые категории населения под постоянным вниманием социальных служб. Их работникам поступило более полутора тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств. 

Большинство из них уже выполнено, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Такую помощь могут получить одинокие, пожилые люди и инвалиды. За ней можно обратиться в центры социального обслуживания по месту жительства. Соцработникам помогают волонтёры и молодёжные организации. 

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Помощь находит адресатов и в Беларуси. Наиболее уязвимые категории населения под постоянным вниманием социальных служб. Их работникам поступило более полутора...
 
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