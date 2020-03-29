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Звания «Отличник образования» удостоен директор Пинского колледжа машиностроения С.Ф. Полховский

29.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Звания «Отличник образования» удостоен директор Пинского колледжа машиностроения С.Ф. Полховский
Высокой награды Министерства образования Республики Беларусь «Отличник образования» удостоен директор Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения Сергей Федорович Полховский. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель директора по учебной работе Валентина Горегляд.

— Нагрудный знак отличника Сергею Федоровичу вручили на заседании коллегии главного управления по образованию Брестского облисполкома с участием помощника Главы государства – инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, – отметила Валентина Горегляд.

Вот уже 27 лет Сергей Федорович работает в сфере профессионального образования, из них 15 лет – в должности директора. Это огромный педагогический путь, наполненный мудростью, опытом и достижениями. Признание работы этого человека, настоящего профессионала своего дела, подтверждается многочисленными личными победами и достижениями коллектива учащихся и педагогов колледжа на областном, республиканском и международном уровнях.

Сергей Федорович – удивительный и разносторонний человек, талантливый руководитель и управленец, педагог с большой буквы! Редкий организаторский талант, желание помочь людям помогли ему увлечь педагогический коллектив общим делом. Он реализует инновации, успешно внедряет новые технологии, осуществляет экспериментальные проекты, при этом стараясь обязательно сохранить лучшие традиции 80-летнего колледжа.

– Педагогический коллектив поздравляет Сергея Федоровича с заслуженной наградой и желает ему крепкого здоровья, профессиональных свершений, реализации жизненных планов и благополучия, – подытожила Валентина Горегляд.

 
 
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