Успеть за полчаса

Источник материала: Вороновская газета





Вниманию перевозчиков: пункт пропуска необходимо покинуть не позднее 30 минут после оформления товаров.

В соответствии с таможенным законодательством транспортное средство, следующее с товарами на въезд на территорию Евразийского экономического союза, должно покинуть пункт пропуска не позднее тридцати минут после завершения таможенных операций.

Соблюдение таких правил способствует сокращению времени нахождения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска, ускоряет время прохождения таможенной границы, что, соответственно, минимизирует временные и финансовые затраты всех участников внешнеэкономической деятельности.

Неисполнение требований является нарушением режима в пункте пропуска, за которое перевозчик или иное заинтересованное лицо несут ответственность в соответствии со ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь, предусматривающей наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (при повторном случае — до 100 базовых величин).

Служба информации «Воранаўскай газеты».