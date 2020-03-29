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Успеть за полчаса

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Успеть за полчаса

Вниманию перевозчиков: пункт пропуска необходимо покинуть не позднее 30 минут после оформления товаров. 

В соответствии с таможенным законодательством транспортное средство, следующее с товарами на въезд на территорию Евразийского экономического союза, должно покинуть пункт пропуска не позднее тридцати минут после завершения таможенных операций.

Соблюдение таких правил способствует сокращению времени нахождения грузовых транспортных средств в пунктах пропуска, ускоряет время прохождения таможенной границы, что, соответственно, минимизирует временные и финансовые затраты всех участников внешнеэкономической деятельности.

Неисполнение требований является нарушением режима в пункте пропуска, за которое перевозчик или иное заинтересованное лицо несут ответственность в соответствии со ст. 23.32 КоАП Республики Беларусь, предусматривающей наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (при повторном случае — до 100 базовых величин).

Служба информации «Воранаўскай газеты».

 
 
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Вниманию перевозчиков: пункт пропуска необходимо покинуть не позднее 30 минут после оформления товаров.  В соответствии с таможенным законодательством...
 
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