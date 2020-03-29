|
За «Неделю леса» белорусы засадят деревьями 3500 гектаров
Источник материала: ОНТ
«Недели леса» проходит в Беларуси. В планах – засадить деревьями три с половиной тысячи гектаров. Работа уже идёт, саженцы появляются на делянках сотнями.
Волонтёры охотно присоединяются к акции, а в лесхозах обеспечивают желающих инвентарём и даже помогают с выбором мест для посадок. Неделя леса за тринадцать лет стала доброй традицией для многих белорусов.
В прошлом году за семь дней акции добровольцы вместе с лесоводами высадили более 29 миллионов деревьев. В этот раз организаторы рассчитывают увеличить цифру. Акция охватит более двух тысяч участков по всей стране. Экологический марафон посвящён Году малой родины.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Недели леса» проходит в Беларуси. В планах – засадить деревьями три с половиной тысячи гектаров. Работа уже идёт, саженцы появляются на делянках сотнями....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)