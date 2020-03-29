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За «Неделю леса» белорусы засадят деревьями 3500 гектаров

29.03.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За «Неделю леса» белорусы засадят деревьями 3500 гектаров

«Недели леса» проходит в Беларуси. В планах – засадить деревьями три с половиной тысячи гектаров. Работа уже идёт, саженцы появляются на делянках сотнями.

Волонтёры охотно присоединяются к акции, а в лесхозах обеспечивают желающих инвентарём и даже помогают с выбором мест для посадок. Неделя леса за тринадцать лет стала доброй традицией для многих белорусов. 

Анастасия Докучаева, официальный представитель министерства лесного хозяйства: «Мы видим, что постепенно меняется портрет нашего участника добровольца. Что, те люди, которые когда-то приезжали трудовыми коллективами, уже берут с собой детишек. Детишки приходят с классом, и вот в этом году, как и в прошлом, мы очень рады тому, что проводим конкурс среди учреждений образований, мы будем выбирать самую активную школу и самый активный класс, которые внесут наибольший вклад в озеленение нашей страны».

В прошлом году за семь дней акции добровольцы вместе с лесоводами высадили более 29 миллионов деревьев. В этот раз организаторы рассчитывают увеличить цифру. Акция охватит более двух тысяч участков по всей стране. Экологический марафон посвящён Году малой родины.

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«Недели леса» проходит в Беларуси. В планах – засадить деревьями три с половиной тысячи гектаров. Работа уже идёт, саженцы появляются на делянках сотнями....
 
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