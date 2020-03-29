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Уважаемые рекламодатели — жители г.п. Вороново и Вороновского района!

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые рекламодатели — жители г.п. Вороново и Вороновского района!

Редакция «Воранаўскай газеты» напоминает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно не выходя из дома, по тел.: 4-14-71, 8-033-310-03-77 (Viber) или по электронной почте: voronovo77@yandex.by. 

Оплату можно произвести через Интернет-банкинг, либо в РКЦ ОАО «Белагромпромбанк», ОАО «Беларусбанк», либо в любом почтовом отделении.

 
 
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Редакция «Воранаўскай газеты» напоминает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно не выходя из дома, по тел.:...
 
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