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Уважаемые рекламодатели — жители г.п. Вороново и Вороновского района!
29.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Редакция «Воранаўскай газеты» напоминает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно не выходя из дома, по тел.: 4-14-71, 8-033-310-03-77 (Viber) или по электронной почте: voronovo77@yandex.by.
Оплату можно произвести через Интернет-банкинг, либо в РКЦ ОАО «Белагромпромбанк», ОАО «Беларусбанк», либо в любом почтовом отделении.
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Редакция «Воранаўскай газеты» напоминает, что подать объявление в газету (реклама, соболезнование, благодарность, поздравление) можно не выходя из дома, по тел.:...
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