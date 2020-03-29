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5 вещей, которые должны быть у каждого при самоизоляции

29.03.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вещей, которые должны быть у каждого при самоизоляции

Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, эксперты советуют обзавестись как минимум пятью вещами, которые помогут вам пережить дни дома.

1.Замороженные продукты.

Врачи советуют вместо консервов покупать замороженные овощи и фрукты, которые также имеют большой срок хранения и при этом полезны для здоровья.


2.Разнообразная еда.

Составьте план рациона на неделю, чтобы он был разнообразным и вкусным. Не питайтесь исключительно крупами, постарайтесь, чтобы ваше питание наполняло организм всеми витаминами и микроэлементами, которые насытят организм и не дадут заболеть.


3.Градусник.

Сейчас эта вещь незаменима и должна быть под рукой у каждого. Старайтесь замерять свою температуру ежедневно, и при появившихся отклонениях сразу же обращайтесь к врачу.


4.Индивидуальные лекарства.

Собираясь отправляться на самоизоляцию, не забудьте зайти в аптеку и купить все необходимые лекарства, которые могут понадобиться. Соберите базовую аптечку, которая пригодится вам в любой период жизни.


5.Вещи для досуга.

Подумайте, чем бы вы хотели заняться дома. Может быть, есть что-то чем вы давно хотели заняться, но откладывали на потом: картины по номерам, макраме, вязание. Также отлично помогут скрасить время настольные игры.


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Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, эксперты советуют обзавестись как минимум пятью вещами, которые помогут вам пережить дни дома. 1.Замороженные...
 
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