5 вещей, которые должны быть у каждого при самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, эксперты советуют обзавестись как минимум пятью вещами, которые помогут вам пережить дни дома.

1.Замороженные продукты.

Врачи советуют вместо консервов покупать замороженные овощи и фрукты, которые также имеют большой срок хранения и при этом полезны для здоровья.





2.Разнообразная еда.

Составьте план рациона на неделю, чтобы он был разнообразным и вкусным. Не питайтесь исключительно крупами, постарайтесь, чтобы ваше питание наполняло организм всеми витаминами и микроэлементами, которые насытят организм и не дадут заболеть.





3.Градусник.

Сейчас эта вещь незаменима и должна быть под рукой у каждого. Старайтесь замерять свою температуру ежедневно, и при появившихся отклонениях сразу же обращайтесь к врачу.





4.Индивидуальные лекарства.

Собираясь отправляться на самоизоляцию, не забудьте зайти в аптеку и купить все необходимые лекарства, которые могут понадобиться. Соберите базовую аптечку, которая пригодится вам в любой период жизни.





5.Вещи для досуга.

Подумайте, чем бы вы хотели заняться дома. Может быть, есть что-то чем вы давно хотели заняться, но откладывали на потом: картины по номерам, макраме, вязание. Также отлично помогут скрасить время настольные игры.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram