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5 вещей, которые должны быть у каждого при самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, эксперты советуют обзавестись как минимум пятью вещами, которые помогут вам пережить дни дома.
1.Замороженные продукты.
Врачи советуют вместо консервов покупать замороженные овощи и фрукты, которые также имеют большой срок хранения и при этом полезны для здоровья.
2.Разнообразная еда.
Составьте план рациона на неделю, чтобы он был разнообразным и вкусным. Не питайтесь исключительно крупами, постарайтесь, чтобы ваше питание наполняло организм всеми витаминами и микроэлементами, которые насытят организм и не дадут заболеть.
3.Градусник.
Сейчас эта вещь незаменима и должна быть под рукой у каждого. Старайтесь замерять свою температуру ежедневно, и при появившихся отклонениях сразу же обращайтесь к врачу.
4.Индивидуальные лекарства.
Собираясь отправляться на самоизоляцию, не забудьте зайти в аптеку и купить все необходимые лекарства, которые могут понадобиться. Соберите базовую аптечку, которая пригодится вам в любой период жизни.
5.Вещи для досуга.
Подумайте, чем бы вы хотели заняться дома. Может быть, есть что-то чем вы давно хотели заняться, но откладывали на потом: картины по номерам, макраме, вязание. Также отлично помогут скрасить время настольные игры.
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Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, эксперты советуют обзавестись как минимум пятью вещами, которые помогут вам пережить дни дома. 1.Замороженные...
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