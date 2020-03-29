Впереди рабочая суббота. Как будем работать и отдыхать в апреле





Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY





Суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.





При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.





28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — День труда.