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Впереди рабочая суббота. Как будем работать и отдыхать в апреле

29.03.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Но потом нас ждут четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и трудиться в апреле — наглядно одной картинкой.


Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Суббота 4 апреля объявляется рабочей за понедельник 27 апреля.

При этом в конце апреля белорусов ждет сразу четыре выходных — 25 (суббота), 26 (воскресенье), 27 (понедельник) и 28 (вторник) апреля, а затем еще три дня отдыха с 1 по 3 мая.

28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу, а 1 мая в Беларуси — День труда.
 
 
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В Беларуси 4 апреля — рабочая суббота. Но потом нас ждут четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и трудиться в апреле — наглядно одной картинкой.
 
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