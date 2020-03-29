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Изменения в правилах, связанных с объявлением состояния эпидемии (Польша)

29.03.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постановление от 24 марта 2020 г. вводит многочисленные изменения по сравнению с постановлением об объявлении состояния эпидемии на территории Республики Польша.

Изменения в правилах, связанных с объявлением состояния эпидемии (Польша)

Изменения касаются:

  • из категории лиц освобожденных от обязательного карантина, исключаются лица, которые в РП либо соседней стране занимаются профессиональной деятельностью.

Это означает, что каждый человек, пересекающий границу РП и работающий в соседней стране, приезжая в Польшу, подлежит обязательному 14-дневному карантину, а его нарушение грозит штрафом в размере до 30 000 польских злотых (положение вступит в силу 27 марта т.г.). С этого дня лица, пересекающие границу РП смогут обратиться к соответствующему санитарному инспектору для выдачи справки о пребывании на карантине (для нужд работадателя).

  • продления временного контроля на границах РП со странами ЕС до 13 апреля 2020 г.
  • введения многочисленных ограничений относительно передвижения по территории РП (действует с 25 марта по 11 апреля включительно).

До 11 апреля нельзя будет свободно передвигаться по территории РП – за исключением решения вопросов здоровья, быта и профессиональных целей. Передвигаться можно только в группах до 2 человек – не касается семей. В транспортных средствах может быть занята только половина мест для сидения.

  • продлевается до 36 часов (ранее 24 ч.) время, за которое необходимо уведомить о намерении вывезения из РП позиций, о которых речь в §5 ч.1.
  • вводятся ограничения в сфере религиозного поклонения – например, в священной мессе может участвовать до 5 верующих – не считая духовенства.
  • до дальнейшего уведомления запрещается организовывать собрания согласно положению Закон о собраниях и другие собрания, организованные в рамках деятельности церквей и других религиозных объединений, а также мероприятия, встречи, сборы независимо от их типа, за исключением встреч данного лица с его близкими родственниками согласно ст.115 § 11 положения от 6 июня 1997 г. – Уголовный кодекс либо с людьми близкими, с которыми он проживает.

 
 
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  Постановление от 24 марта 2020 г. вводит многочисленные изменения по сравнению с постановлением об объявлении состояния эпидемии на территории Республики Польша. ...
 
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