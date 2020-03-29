Изменения в правилах, связанных с объявлением состояния эпидемии (Польша)

Источник материала: Виртуальный Брест

Постановление от 24 марта 2020 г. вводит многочисленные изменения по сравнению с постановлением об объявлении состояния эпидемии на территории Республики Польша .





Изменения касаются:

из категории лиц освобожденных от обязательного карантина, исключаются лица , которые в РП либо соседней стране занимаются профессиональной деятельностью.

Это означает, что каждый человек, пересекающий границу РП и работающий в соседней стране, приезжая в Польшу, подлежит обязательному 14-дневному карантину, а его нарушение грозит штрафом в размере до 30 000 польских злотых ( положение вступит в силу 27 марта т.г. ). С этого дня лица, пересекающие границу РП смогут обратиться к соответствующему санитарному инспектору для выдачи справки о пребывании на карантине (для нужд работадателя).

продления временного контроля на границах РП со странами ЕС до 13 апреля 2020 г.

введения многочисленных ограничений относительно передвижения по территории РП (действует с 25 марта по 11 апреля включительно).

До 11 апреля нельзя будет свободно передвигаться по территории РП – за исключением решения вопросов здоровья, быта и профессиональных целей. Передвигаться можно только в группах до 2 человек – не касается семей. В транспортных средствах может быть занята только половина мест для сидения.