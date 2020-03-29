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Изменения в правилах, связанных с объявлением состояния эпидемии (Польша)
29.03.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Постановление от 24 марта 2020 г. вводит многочисленные изменения по сравнению с постановлением об объявлении состояния эпидемии на территории Республики
Изменения касаются:
Это означает, что каждый человек, пересекающий границу РП и работающий в соседней стране, приезжая в Польшу, подлежит обязательному 14-дневному карантину, а его нарушение грозит штрафом в размере до 30 000 польских злотых (положение вступит в силу 27 марта т.г.). С этого дня лица, пересекающие границу РП смогут обратиться к соответствующему санитарному инспектору для выдачи справки о пребывании на карантине (для нужд работадателя).
До 11 апреля нельзя будет свободно передвигаться по территории РП – за исключением решения вопросов здоровья, быта и профессиональных целей. Передвигаться можно только в группах до 2 человек – не касается семей. В транспортных средствах может быть занята только половина мест для сидения.
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