Умер автор музыки к фильмам «Изгоняющий дьявола», «Сияние» и «Маска»





Кшиштоф Пендерецкий (Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press)





Radio Kraków со ссылкой на семью музыканта. Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер в Кракове на 87-м году жизни, сообщаетсо ссылкой на семью музыканта.





«В воскресенье, 29 марта, после продолжительной и тяжелой болезни скончался профессор Кшиштоф Пендерецкий — великий поляк, выдающийся художник, гуманист, один из самых известных и уважаемых польских композиторов в мире», — отмечается также на сайте Ассоциации имени Людвига ван Бетховена, главой которой является супруга Пендерецкого.





Пендерецкий, говорится в сообщении ассоциации, был почетным доктором нескольких десятков университетов, а также художественных и научных академий. За свою жизнь он был удостоен высоких национальных и зарубежных наград, в том числе пять раз становился лауреатом премии «Грэмми».







