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Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

29.03.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О последствиях аномально теплой зимы. Сотни детенышей серых тюленей гибнут на берегах Балтийского моря. По оценке экспертов, весной-2020 может умереть половина бельков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

В марте тюлени не смогли вывести потомство в естественных условиях.

Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

Только за выходные зоозащитникам в Юрмале поступило около 200 звонков от жителей с просьбой спасти малышей. Но всех их невозможно отправить в Рижский зоопарк на реабилитацию.

Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

Специалисты утверждают, что один такой тяжелый бесснежный год не окажет серьезного влияния на популяцию. Но если теплые зимы продолжатся, то уже через десятилетие тюлени могут просто исчезнуть.

Сотни детенышей тюленей гибнут в Прибалтике из-за погоды

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О последствиях аномально теплой зимы. Сотни детенышей серых тюленей гибнут на берегах Балтийского моря. По оценке экспертов, весной-2020 может умереть половина...
 
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