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Как выглядели бы животные, будь у них мордашки котов. Милее за день вы ничего не увидите!

29.03.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выглядели бы животные, будь у них мордашки котов. Милее за день вы ничего не увидите!

Москвичка с ником Коварное Зомбачко посвятила котам проект «Коты везде». Девушка публикует фото в паблике «Вконтакте». В нем она с помощью фотошопа добавляет к различным животным мордашки котов. Выходит очень мило!

1. Лев.


2. Медведь.


3.Овца.


4.Кролик.


5.Петух.


6.Щенок.


7.Обезьяна.


8.Ворона.

9.Пингвин.


10.Лиса.



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Москвичка с ником Коварное Зомбачко посвятила котам проект «Коты везде». Девушка публикует фото в паблике «Вконтакте». В нем она с помощью фотошопа добавляет к...
 
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