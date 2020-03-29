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Как выглядели бы животные, будь у них мордашки котов. Милее за день вы ничего не увидите!
Источник материала: ОНТ
Москвичка с ником Коварное Зомбачко посвятила котам проект «Коты везде». Девушка публикует фото в паблике «Вконтакте». В нем она с помощью фотошопа добавляет к различным животным мордашки котов. Выходит очень мило!
1. Лев.
2. Медведь.
3.Овца.
4.Кролик.
5.Петух.
6.Щенок.
7.Обезьяна.
8.Ворона.
9.Пингвин.
10.Лиса.
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Москвичка с ником Коварное Зомбачко посвятила котам проект «Коты везде». Девушка публикует фото в паблике «Вконтакте». В нем она с помощью фотошопа добавляет к...
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