Как выглядели бы животные, будь у них мордашки котов. Милее за день вы ничего не увидите!

Источник материала: ОНТ

Москвичка с ником Коварное Зомбачко посвятила котам проект «Коты везде». Девушка публикует фото в паблике «Вконтакте». В нем она с помощью фотошопа добавляет к различным животным мордашки котов. Выходит очень мило!

1. Лев.





2. Медведь.





3.Овца.





4.Кролик.





5.Петух.





6.Щенок.





7.Обезьяна.





8.Ворона.





9.Пингвин.





10.Лиса.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram