Фотограф показал, как проводить фотосессии, не выходя из дома

Источник материала: ОНТ

Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, но продолжает фотографировать и работать с моделями. Примеры своих работ он разместил в Instagram-аккаунте.

Фотограф в своих работах демонстрирует пример, как можно работать с моделями даже на большом расстоянии. Для этого он использует веб-камеру и различные приложения. Мужчина фотографирует не выходя из дома, а с моделями общается по видеосвязи и делает скриншоты нужного ракурса.

Девушки также выразили желание продолжать работать, пусть даже из дома.

Фотографии за несколько часов собирают десятки тысяч лайков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram