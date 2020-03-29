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Фотограф показал, как проводить фотосессии, не выходя из дома

29.03.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фотограф показал, как проводить фотосессии, не выходя из дома

Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, но продолжает фотографировать и работать с моделями.  Примеры своих работ он разместил в Instagram-аккаунте.

Фотограф в своих работах демонстрирует пример, как можно работать с моделями даже на большом расстоянии. Для этого он использует веб-камеру и различные приложения. Мужчина фотографирует не выходя из дома, а с моделями общается по видеосвязи и делает скриншоты нужного ракурса.

Девушки также выразили желание продолжать работать, пусть даже из дома. 

Фотографии за несколько часов собирают десятки тысяч лайков.

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Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, но продолжает фотографировать и работать с моделями.  Примеры своих работ он разместил в Instagram-аккаунте....
 
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