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Фотограф показал, как проводить фотосессии, не выходя из дома
Источник материала: ОНТ
Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, но продолжает фотографировать и работать с моделями. Примеры своих работ он разместил в Instagram-аккаунте.
Фотограф в своих работах демонстрирует пример, как можно работать с моделями даже на большом расстоянии. Для этого он использует веб-камеру и различные приложения. Мужчина фотографирует не выходя из дома, а с моделями общается по видеосвязи и делает скриншоты нужного ракурса.
Девушки также выразили желание продолжать работать, пусть даже из дома.
Фотографии за несколько часов собирают десятки тысяч лайков.
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Фотограф Алессио Альби из Италии находится на карантине, но продолжает фотографировать и работать с моделями. Примеры своих работ он разместил в Instagram-аккаунте....
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