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На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сайте Министерства иностранных дел появился
Во многих странах действуют различные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Из-за этого на родину не могут вернуться многие наши граждане.
Ограничения планируют ввести и в США, но власти заявили, что карантина в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут не будет. По словам президента Трампа, вместо этого жителей призвали жестко ограничить свои передвижения и в течение двух недель воздерживаться от поездок внутри страны.
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Новости Беларуси. На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе...
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