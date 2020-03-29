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На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину

29.03.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину

Во многих странах действуют различные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19. Из-за этого на родину не могут вернуться многие наши граждане.

С 30 марта Россия полностью закроет границы

Ограничения планируют ввести и в США, но власти заявили, что карантина в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут не будет. По словам президента Трампа, вместо этого жителей призвали жестко ограничить свои передвижения и в течение двух недель воздерживаться от поездок внутри страны.

На сайте МИД Беларуси появился раздел для граждан, которым нужна помощь при возвращении на родину

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости Беларуси. На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которые нуждаются в помощи для возвращения на родину, сообщили в программе...
 
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