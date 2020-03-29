Жириновский заявил, что Лукашенко издевается над всей планетой

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский 29 марта разместил твит, в котором высказал мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко «издевается над всей планетой»:

«Мир на карантине, а в Белоруссии проводятся массовые мероприятия: люди гуляют, собираются на стадионах, президент играет в хоккей. Сейчас там заражены несколько десятков человек, а будет несколько тысяч. Александр Григорьевич, уймитесь», – просит Жириновский.



