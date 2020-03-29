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Жириновский заявил, что Лукашенко издевается над всей планетой
Источник материала: Партизан
Ранее сын Жириновского высказал мнение, что весь мир устал от президента Беларуси.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский 29 марта разместил твит, в котором высказал мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко «издевается над всей планетой»:
«Мир на карантине, а в Белоруссии проводятся массовые мероприятия: люди гуляют, собираются на стадионах, президент играет в хоккей. Сейчас там заражены несколько десятков человек, а будет несколько тысяч. Александр Григорьевич, уймитесь», – просит Жириновский.
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Ранее сын Жириновского высказал мнение, что весь мир устал от президента Беларуси.
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