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Жириновский заявил, что Лукашенко издевается над всей планетой

29.03.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее сын Жириновского высказал мнение, что весь мир устал от президента Беларуси.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский 29 марта разместил твит, в котором высказал мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко «издевается над всей планетой»:



«Мир на карантине, а в Белоруссии проводятся массовые мероприятия: люди гуляют, собираются на стадионах, президент играет в хоккей. Сейчас там заражены несколько десятков человек, а будет несколько тысяч. Александр Григорьевич, уймитесь», – просит Жириновский.
 
 
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Ранее сын Жириновского высказал мнение, что весь мир устал от президента Беларуси.
 
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