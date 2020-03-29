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«Аншлаг, невозможно дозвониться». Беларусбанк пояснил, как сейчас работают ипотечные офисы

29.03.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В ипотечном офисе Беларусбанка в Минске аншлаг, невозможно дозвониться для получения консультации», — сообщил читатель. В Беларусбанке пояснили, как сейчас работают ипотечные офисы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В банке уточнили, что услуги ипотечного и льготного кредитования предоставляют в ипотечном офисе как Минска, так и в Могилевской, и в Гродненской областях.

«Банк, проявляя заботу о своих клиентах, партнерах, сотрудниках, информирует, что в связи с проведением в Беларуси комплекса профилактических мероприятий по недопущению распространения респираторных инфекций, включая COVID-19, консультирование клиентов по вопросам ипотечного и льготного кредитования осуществляется по телефонам», — отмечают в Беларусбанке.

В банке обращают внимание на то, что «предлагает клиентам воспользоваться предварительной записью при подаче документов, заключении кредитных и иных договоров в удобное для клиента время».

«Предоставление заявлений на перечисление, сведений об изменении личных данных, подтверждение целевого использования кредитов и прочее в рамках сопровождения действующих ипотечных и льготных кредитов осуществляется посредством электронной почты, — уточнили в банке. — Мы предлагаем клиентам не упускать возможность воспользоваться удобным сервисом».

Напомним, еще меньше месяца назад самые выгодные кредиты на недвижимость обошлись бы в 12,07−12,32%. На прошлой неделе стало известно о том, что Нацбанк повысил расчетную величину стандартного риска (РВСР) до 14,19%. Взять кредит на недвижимость можно по-прежнему в 7 банках, в том числе в Беларусбанке. В большинстве банков ставка составляет 14,19% годовых.

 
Теги: Минск
 
 
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«В ипотечном офисе Беларусбанка в Минске аншлаг, невозможно дозвониться для получения консультации», - сообщил читатель. Еще один минчанин рассказал, что в офисе...
 
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