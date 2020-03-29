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«Аншлаг, невозможно дозвониться». Беларусбанк пояснил, как сейчас работают ипотечные офисы
Источник материала: Tut.by
«В ипотечном офисе Беларусбанка в Минске аншлаг, невозможно дозвониться для получения консультации», — сообщил читатель. В Беларусбанке пояснили, как сейчас работают ипотечные офисы.
В банке уточнили, что услуги ипотечного и льготного кредитования предоставляют в ипотечном офисе как Минска, так и в Могилевской, и в Гродненской областях.
«Банк, проявляя заботу о своих клиентах, партнерах, сотрудниках, информирует, что в связи с проведением в Беларуси комплекса профилактических мероприятий по недопущению распространения респираторных инфекций, включая COVID-19, консультирование клиентов по вопросам ипотечного и льготного кредитования осуществляется по телефонам», — отмечают в Беларусбанке.
В банке обращают внимание на то, что «предлагает клиентам воспользоваться предварительной записью при подаче документов, заключении кредитных и иных договоров в удобное для клиента время».
«Предоставление заявлений на перечисление, сведений об изменении личных данных, подтверждение целевого использования кредитов и прочее в рамках сопровождения действующих ипотечных и льготных кредитов осуществляется посредством электронной почты, — уточнили в банке. — Мы предлагаем клиентам не упускать возможность воспользоваться удобным сервисом».
Напомним, еще меньше месяца назад самые выгодные кредиты на недвижимость обошлись бы
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«В ипотечном офисе Беларусбанка в Минске аншлаг, невозможно дозвониться для получения консультации», - сообщил читатель. Еще один минчанин рассказал, что в офисе...
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