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БАТЭ на дне: огненный комментарий бывшего главного тренера сборной Беларуси

29.03.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БАТЭ декларирует намерение вернуть в этом году титул чемпиона Беларуси по футболу. Однако слова совсем не подкрепляются делами: впервые в истории борисовчане проиграли два стартовых матча первенства.

Казалось, после поражения от «Энергетика-БГУ» экс-чемпион в следующем туре будет рвать и метать. Но в игре с еще одним середняком, мозырьской «Славией», БАТЭ вновь выглядел бледно. Даже проигрывая, борисовчане не впечатлили ни мастерством, ни отдачей.

Славия (Мозырь) – БАТЭ (Борисов) – 2:1 (Мельников, 32, 48 – Виллюмссон, 10)


А после матча сербский защитник БАТЭ Боян Настич, рассуждая о причинах неудачи, сказал: «Думаю, очевидно: нам не хватает мотивированности». Бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный откликнулся на это огненным комментарием «Спорт-Экспрессу»:

— Какая им нужна мотивация? Я не понимаю. Игроки БАТЭ одни из самых высокооплачиваемых в стране. Команда — лидер местного футбола. Как играть и не иметь мотивацию? Если ее нет — заканчивай с футболом… У БАТЭ одна трагедия — умер Анатолий Капский. Это личность, он создал клуб. При нем этого не было бы. Он уже оторвал бы головы футболистам и тренерам. Если кто-то заикнулся бы про мотивацию — это были бы его последние слова.

Столь же неудачно стартовало минское «Динамо». Сначала оно уступило дебютанту высшего дивизиона брестскому «Руху». А в субботу проиграло в столичном дерби.

Минск – Динамо (Минск) – 3:2 (Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45 – Шикавка, 77, с пенальти, Бахар, 80)


А тем временем другие претенденты на титул одержали победы.

Слуцк – Динамо (Брест) – 0:1 (Милевский, 19)


Городея – Шахтер (Солигорск) – 0:2 (Диасамидзе, 56, Подстрелов, 89)

Тройка лидеров чемпионата прямо сейчас выглядит весьма необычно: «Минск», «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ». Тем временем минское «Динамо» и БАТЭ занимают 13-е и 14-е места.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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БАТЭ декларирует намерение вернуть в этом году титул чемпиона Беларуси по футболу. Однако слова совсем не подкрепляются делами: впервые в истории борисовчане...
 
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