БАТЭ на дне: огненный комментарий бывшего главного тренера сборной Беларуси

Казалось, после поражения от «Энергетика-БГУ» экс-чемпион в следующем туре будет рвать и метать. Но в игре с еще одним середняком, мозырьской «Славией», БАТЭ вновь выглядел бледно. Даже проигрывая, борисовчане не впечатлили ни мастерством, ни отдачей.

Славия (Мозырь) – БАТЭ (Борисов) – 2:1 (Мельников, 32, 48 – Виллюмссон, 10)

«Спорт-Экспрессу» : А после матча сербский защитник БАТЭ Боян Настич, рассуждая о причинах неудачи, сказал: «Думаю, очевидно: нам не хватает мотивированности». Бывший главный тренер сборной Беларуси Анатолий Байдачный откликнулся на это огненным комментарием





— Какая им нужна мотивация? Я не понимаю. Игроки БАТЭ одни из самых высокооплачиваемых в стране. Команда — лидер местного футбола. Как играть и не иметь мотивацию? Если ее нет — заканчивай с футболом… У БАТЭ одна трагедия — умер Анатолий Капский. Это личность, он создал клуб. При нем этого не было бы. Он уже оторвал бы головы футболистам и тренерам. Если кто-то заикнулся бы про мотивацию — это были бы его последние слова.





Столь же неудачно стартовало минское «Динамо». Сначала оно уступило дебютанту высшего дивизиона брестскому «Руху». А в субботу проиграло в столичном дерби.





Минск – Динамо (Минск) – 3:2 (Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45 – Шикавка, 77, с пенальти, Бахар, 80)