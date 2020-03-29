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А если там был хоть один зараженный...

29.03.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке торжественно отметили 50-летие правящего архиерея Полоцкой и Глубокской епархии епископа Игнатия.

А если там был хоть один зараженный...
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В честь юбилея в Богоявленском кафедральном соборе Полоцка состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Митрополит Павел целовал иконы.

Верующих было много.

Никакой дистанции люди не соблюдали.

Никаких масок не надевали.

После богослужения была трапеза.

Стоил ли день рождения епископа того, чтобы рисковать здоровьем людей, в большинстве своем не молодых?!

На юбилей съехались священнослужители не только их Полоцкого района, но также из Минска и Лиды. "За Литургией молились игумении и насельницы женских монастырей Белорусской Православной Церкви, светские власти, представители Вооруженных Сил и других воинских формирований Республики Беларусь, работники Полоцкой епархии и прихожане Полоцкой, Минской, Гродненской, Брестской и Московской земли", -- говорится в сообщении на сайте епархии.

А если там был хоть один зараженный?..

Да поможет им Бог!

Напомним, что сегодня патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.
 
Теги: Минск
 
 
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В Полоцке торжественно отметили 50-летие правящего архиерея Полоцкой и Глубокской епархии епископа Игнатия.
 
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