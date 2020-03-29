В честь юбилея в Богоявленском кафедральном соборе Полоцка состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.





Митрополит Павел целовал иконы.





Верующих было много.





Никакой дистанции люди не соблюдали.





Никаких масок не надевали.





После богослужения была трапеза.





Стоил ли день рождения епископа того, чтобы рисковать здоровьем людей, в большинстве своем не молодых?!





На юбилей съехались священнослужители не только их Полоцкого района, но также из Минска и Лиды. "За Литургией молились игумении и насельницы женских монастырей Белорусской Православной Церкви, светские власти, представители Вооруженных Сил и других воинских формирований Республики Беларусь, работники Полоцкой епархии и прихожане Полоцкой, Минской, Гродненской, Брестской и Московской земли", -- говорится в сообщении на сайте епархии.





А если там был хоть один зараженный?..





Да поможет им Бог!





Напомним, что сегодня патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома.