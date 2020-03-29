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Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь

29.03.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Есть мнение, что человек – раб своих привычек. Отчасти это правда. Один из пользователей Reddit спросил: «Что вы считали необходимым в своей жизни, но отказавшись от этого поняли, что это было ненужным?» Ответы на этот вопрос оказались довольно любопытными, особенно для тех, кто имел схожие привычки. 

Курение 

«Каждый день я говорил себе: «Это плохо для тебя, но ты можешь завязать в любое время». Казалось, что я всё контролировал, но на самом деле это было не так. Остановившись, я понял, что могу прожить остаток жизни без табака». 

Одиночество 

«Я считал, что важно быть в компании людей, чтобы не чувствовать себя одиноким. Теперь я понял, что существует огромная разница между одиночеством и чувством одиночества. Иногда я не чувствую себя одиноким, несмотря на то, что я один. А иногда я чувствую себя одиноким в окружении людей». 

Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь
Фото: pixabay.com 

Окрашивание седых волос 

«Пустая трата денег и времени. Мне уже всё равно, если это заставит меня выглядеть старше». 

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Накладные ногти и нарощенные ресницы 

«Я всегда думала, что мне это нужно. Только с этим я чувствовала себя красивой». 

Новая одежда каждый сезон 

«Я покупала по 1-10 новинок на каждый сезон, т.е. четыре раза в год. У меня было больше трёх шкафов одежды. Кроме того, там хранились даже вещи со времён школы (10-летней давности). Год назад я решила сократить расходы и прекратила покупать столько одежды. Позже я избавилась от всей одежды, которая мне не нравилась. Это освободило меня, я больше никогда не вернусь к ежесезонным покупкам». 

Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь
Фото: pixabay.com 

Десерт 

«18 месяцев назад я сильно ограничил себя в сладостях и похудел на 27-29 кг. Я всё ещё не вернулся к старой привычке». 

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Одноразовые бумажные полотенца 

«Во время учёбы в университете у меня попросту не было на них денег. Когда я привык использовать для уборки обычные тряпки, одноразовые бумажные полотенца больше не были для меня необходимостью. Я уже закончил учёбу и могу себе позволить купить их, но теперь я использую бумажные полотенца очень экономно». 

Вода в бутылках 

«Я не понимаю увлечение водой в бутылках. Я купил фильтр, который надевается на кран. Это намного дешевле, чем вода в бутылках, и намного лучше для окружающей среды, так как я не выбрасываю пластиковые бутылки». 

Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь
Фото: pixabay.com 

Ещё пользователи соцсетей в качестве вредных привычек назвали желание получать одобрение окружающих. 

Как проявляется эта потребность и к чему она может привести – читайте здесь

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Есть мнение, что человек – раб своих привычек. Отчасти это правда. Один из пользователей Reddit спросил: «Что вы считали необходимым в своей жизни, но отказавшись от...
 
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