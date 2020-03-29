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Заполнить анкету на сайте МИД: белорусам, которые из-за COVID-19 не могут вернуться домой, предложили помощь
Источник материала: ОНТ
Тем временем Министерство иностранных дел предложило всем белорусам, которые по разным причинам из-за COVID-19 не могут вернуться на родину, заполнить анкету на сайте ведомства.
Указать страну нахождения и главное: наличие или отсутствие билета домой. Это необходимо, чтобы помочь всем, кто ещё находится за пределами Беларуси. Данные необходимы, чтобы обобщить информацию о тех, кто «в какой» помощи нуждается. Дипломаты продолжают работать над тем, чтобы все, кому нужно вернуться домой - смогли это сделать максимально быстро и без задержек.
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Заполнить анкету на сайте МИД: белорусам, которые из-за COVID-19 не могут вернуться домой, предложили помощь
Тем временем Министерство иностранных дел предложило всем белорусам, которые по разным причинам из-за COVID-19 не могут вернуться на родину, заполнить анкету на сайте...
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