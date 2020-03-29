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Хроника преследования Сергея Сацука

29.03.2020 16:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сергей Сацук

Хроника о том, что предшествовало задержанию Сергея Сацука, какие действия осуществлялись на протяжении последнего года, кто в этом участвовал и в каком качестве.

09.01.2019 года на сайте «Ежедневник» была опубликована статья «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови».

23.01.2019 года  с Сергеем Сацуком встречается «гонец», который говорит, что у влиятельных людей уже кончилось терпение. И если Сергей не остановится с его расследованиями в сфере закупок в здравоохранении, то против него будут предприняты определенные меры. Были озвучены следующие меры:

- подача иска  о защите деловой репутации  в Экономический суд и удовлетворение этого иска с отнесением всех судебных издержек на Сергея и «Ежедневник» (угроза реализована);

- широкая компания по дискредитации Сергея Сацука и «Ежедневника» в государственных СМИ (угроза реализована);

- возбуждение уголовного дела (угроза реализуется в настоящее время);

- физическое устранение (убийство).

12.02.2019 года две компании, которые упоминались в статье «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови»  подают единый иск в Экономический суд г. Минска о защите деловой репутации. Истцами являлись компании ТРИМА Медицинтехник ГмбХ  (Австрия) и ООО «ПраймБиоТех». Что это за компании можно прочитать в расследованиях «Ежедневника». Интересы этих компаний в суде представлял адвокат бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч» Владимир Парахневич. В исковом заявлении не оспаривался ни один факт, изложенный в отношении указанных компаний по обстоятельствам их участия в тендерах по поставке медицинского оборудования.  Но в иске утверждалось, что Сергей Сацук и ОДО «Интер-Смит» в статье имеют ввиду, подразумевают и предполагают, что истцы (кстати, юридические лица) совершили коррупционные преступления, что статья формирует у читателей убежденность в корыстном низменном поведении истцов  и т.д. и т.п. Исходя из этого и истцы, и суд требовали от «Ежедневника» предоставить не доказательства тех фактов, которые излагались в статье, а доказательства привлечения к уголовной ответственности должностных лиц истцов за коррупционные преступления.   

09.04.2019 года в газете «СБ Беларусь Сегодня» выходит статья «Что стоит за расследованиями «Ежедневника», в основном посвященным статьям «Ежедневника» про вакцину «Эупента».   Напомним, что в соответствующих статьях приводились факты про поставку этой вакцины в Беларусь, и на основании этих фактов делался вывод, что вакцина была ввезена на территорию РБ в нарушение действующего законодательства. Обвиняя Сергея Сацука и «Ежедневник» во лжи, авторы  статьи привели такой забавный довод: «Не оставил СК без внимания и обстоятельства закупки вакцины «Эупента». Даже установил некоторые нарушения. Но они связаны с несовершенством законодательства и продиктованы объективной необходимостью приобретения большого количества вакцины в кратчайшие сроки».   То есть в газете «СБ Беларусь Сегодня» фактически подтвердили выводы статей «Ежедневника», что вакцина ввезена с нарушением закона. Но оправдали эти нарушения несовершенством закона и объективной необходимостью. Читателям только не объяснили, могут ли теперь и читатели нарушать закон, ссылаясь на объективную необходимость, или такая привилегия предоставлена только чиновникам от Минздрава.

Упоминается в газете «СБ Беларусь Сегодня» и статья «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови», а также делается вывод, что Сергей Сацук жирует на конкурентной борьбе и за мзду пишет статьи. Естественно, никто из «изобличителей» даже не подумал хоть как-то отразить мнение Сергея Сацука либо привести доказательства своих слов.

22.08.2019 года на канале «Беларусь 1» и СТВ, выходят репортажи из зала суда по делу медиков (21 обвиняемый). Большая часть репортажей была посвящена не обвиняемым, а Сергею Сацуку, который якобы по инициативе Виктора Медведского (обвинялся в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов, а сейчас, по нашей информации, находится в Австрии) за 5 тыс. долларов подготовил и разместил на сайте ej.by «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови». В репортаже показано видео оперативной съемки от 04.01.2019 года (то есть сделанной более 8 месяцев назад!), где Сергей берет от Виктора Медведского белый конверт. Авторов материала и официального представителя ДФР Юрия Кардымона, который озвучил обвинения на камеру, не смутило и то, что даже в смонтированной в нужном ракурсе оперативной съемке Сергей Сацук четко и конкретно говорит: «Много обращений, на самом деле. И со стороны бизнеса, и со стороны других, кто готов оказать поддержку журналистским расследованиям. Я вот опубликовал, если хотите, кидайте туда деньги». Опубликовал Сергей на сайте «Ежедневник» информационную статью «Если надоела системная коррупция в Беларуси», в которой указал реквизиты, куда можно жертвовать на проведение журналистских расследований. При этом также четко и конкретно расставил все точки над «i», что не принимает на себя никаких обязательств перед теми, кто  перечислит деньги. Также Сергей сообщал всем, в том числе властям, что после окончании года в установленном порядке задекларирует от себя лично все полученные средства, и заплатит с них налоги. То есть абсолютно понятно, что Сергей взял конверт не за написание и размещение статьи, а как пожертвование на будущие журналистские расследования.

23.09.2019 года Экономический суд г.Минска (судья Михайлова Т.В.) полностью удовлетворяет исковые требования по статье «Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови». До этого судья удовлетворила ходатайство истцов о приобщении к материалам дела видео репортажа «Беларусь 1». Встречное ходатайство «Ежедневника» об истребовании материалов уголовного дела, на которые ссылаются авторы репортажа, был судом отклонен, так как якобы эти материалы не имеют отношение к иску о защите деловой репутации. То есть репортаж, очерняющий Сергея Сацука со ссылкой на материалы  уголовного дела, имеет отношение к рассматриваемому иску, а сами материалы уголовного дела – нет. Вот такой парадокс белорусского правосудия. На «Ежедневник» и Сергея Сацука возложили расходы по оплате услуг адвоката бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч» Владимира Парахневич.  Стоимость этих услуг впечатляет – 4000  рублей (заявлено адвокатом было почти 5 тысяч), а вот качество наоборот.

12.11.2019 года (через полтора месяца после вынесения решения, хотя по закону на это отводится 5 рабочих дней) судья Михайлова Т.В. подготовила письменное мотивированное решение на 28 страницах.

09.01.2020 года апелляционная инстанция Экономического суда г. Минска отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы ОДО «Интер-Смит» и дополнительно возлагает на «Ежедневник» и Сергея Сацука расходы по оплате услуг адвоката бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч» Владимира Парахневича в размере 1000 рублей.      

25.03.2020 года приблизительно в 15.30. Сергей Сацук задержан возле магазина стройматериалов в районе «Большое Стиклиево», куда приехал на своей машине вместе с женой. То есть за Сергеем следили. На момент задержания с даты совершения оперативной съемки, где Сергей берет конверт, прошло больше года. С момента показа сюжета по «Беларусь 1» - ровно 7 месяцев. За это время Сергея Сацука ни разу не вызывали на допрос в ДФР.  По этой причине задержание Сергея Сацука на улице иначе как давление расценено быть не может. Тем более, что сотрудники ДФР могли нормально приехать к дому Сергея и задержать его там, дав возможность  взять с собой элементарные средства гигиены.    

26.03.2020 года в офисе «Ежедневника» прошла выемка документов.  Приблизительно 90% изъятых документов в принципе не могут иметь отношения к взятке, которую инкриминируют Сергею Сацуку.

26.03.2020 года ориентировочно в 19.00 Сергей Сацук был  официально арестован без предъявления  какого-либо обвинения.

27.03.2020 года в доме Сергея Сацука и его соседей проведены обыски. До этого обыска дочь Сергея, которую из-за короновируса наниматель отправил работать удаленно из дома, звонила маме и просила спрятать у соседей ноутбук нанимателя, так как если его изымут, она не сможет работать. К соседям пришли с ордером на обыск сотрудники ДФР и сказали: мы знаем, что  ноутбук  у вас. Несмотря на то, что сотрудники ДФР знали, что ноутбук этот не имеет никакого отношения к Сергею и тем более к инкриминируемой взятке, его изъяли вместе с детским планшетом. Ни взрослые, ни детские слезы сотрудников ДФР не тронули. Дочь Сергея Сацука является сейчас единственным источником дохода в семье, так как жена Сергея инвалид 2-й группы и  по этой причине не работает. Законность и обоснованность «прослушки» всей семьи Сергея Сацука оставим пока за скобками.

27.03.2020 года впервые удалось передать Сергею передачу со средствами гигиены.  

 
Теги: Минск
 
 
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Хроника о том, что предшествовало задержанию Сергея Сацука, какие действия осуществлялись на протяжении последнего года, кто в этом участвовал и в каком качестве.
 
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