ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

29.03.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Официально название у этой должности энергетиков звучит не так поэтично, как в обиходе. Всего лишь – контролер службы сбыта электроэнергии. И на первый взгляд, действительно, что в этой работе творческого и романтичного? Ну ходит человек по квартирам, снимает показания счетчиков… сплошная рутина и писанина! А если поближе присмотреться, «на вкус» попробовать да на себя «примерить»? Решено! Сегодня мы с вами идем в обход с контролером света!

«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

Рабочий день контролеров Брестских электрических сетей начинается с получения задания и проведения инструктажа на Красногвардейской, 92. Здесь размещается их штаб и старший, который назначает фронт работ. Это его волевым решением я на несколько часов становлюсь напарником контролера Натальи Филипповой и убываю с ней на плановый обход объекта – дома с «умными» электронными счетчиками на улице Пригородная.

Наталья в полном боевом облачении контролера: форменной куртке с нашивками «Брестэнерго» и «Брестские электросети», служебным удостоверением, бейджем, видеорегистратором и… мобильным телефоном.

– Это раньше мы ходили по адресам с сумкой, забитой абонентскими книжками и ведомостями, в которые приходилось от руки переписывать показания и данные абонентов. Сейчас бумагу заменяет служебный мобильный телефон со специальным программным обеспечением, – вводит меня в курс дела напарник. – С его помощью мы можем корректировать данные потребителей, составлять заявки. Обеспечение имеет доступ к электронной базе данных и позволяет дистанционно «опрашивать» счетчики. То есть к абоненту, у которого счетчик внутри квартиры, можно не заходить. Экономим время. Впрочем, сами увидите. Поехали…

На улице Пригородной утро, солнечно и пустынно. Находим нужный дом, подходим к первому подъезду, Наталья вставляет в телефон «хвостик» – мобильный радиомодем и набирает нужный нам адрес. Через мгновение на экране телефона появляются список жильцов-абонентов и номера их счетчиков. Нажатие пальца на экран – и устройство начинает «опрос» показаний по радиоканалу.

Пара-тройка минут на проверку принятой информации, и контролер вводит опцию «Завершить обход». Через 30 секунд данные уже в сервере офиса на Красногвардейской. Еще несколько мгновений на принятие решения и номера абонентов окрашиваются в зеленый цвет – это означает, что показания сняты, задолженностей у жильцов этого подъезда нет.

«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

Вся процедура «опроса» 20 квартир заняла всего несколько минут и со стороны выглядела как «зависание в чате», а не привычная работа контролера. Оперативно, информативно, современно! Ну что же, идем дальше…

– Впечатлило? – улыбается Наталья. – Шагаем в ногу со временем. «Брестэнерго» к 2023 году планирует все индукционные счетчики в области заменить на электронные. Замена бесплатная.

У следующего подъезда манипуляции с телефоном повторились и тут приложение отыскало двух должников. У одного последняя оплата была в мае прошлого года. Показания счетчика 1128 киловатт-часов, долг 463 киловатт-часов и на экране телефона высвечивается принятое программой решение – пять дней на оплату.

Наталья достает специальный бланк-предупреждение, заполняет и фотографирует его. Предупреждение состоит из двух частей. Самого предупреждения и отрывного талона. Предупреждение надо вручить абоненту, а талон останется у контролера. На звонок в домофон никто не ответил. Звоним на мобильный:

– Здравствуйте… Брестские электросети, служба сбыта, контролер Филиппова. Убедительная просьба… Вам необходимо до 25-го числа оплатить задолженность. Пожалуйста, не забудьте. Мы вышлем вам предупреждение с уведомлением по почте... До свидания.

«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

Контролер делает пометку о том, что абонент предупрежден по телефону, и мы заходим в подъезд, чтобы сфотографировать счетчик должника.

– Этому абоненту уже нет необходимости подтверждать показания своего счетчика подписью. Сейчас мы делаем фотографию текущих показаний и номера прибора, – поясняет Наталья. – Тут автоматически привязываются координаты, дата, время. То есть уже не скажешь, что контролер в этот день не находился возле счетчика. Фото по телефону отправляем в базу данных. Для «умных» электронных счетчиков такая фотография не нужна, у них все показания сохраняются в памяти.

У второго должника программа определила, что неоплаченные 7 киловатт «висят» также около года, но других потреблений за это время не было отмечено. По всей видимости, в квартире никто не проживает. В базе только номер домашнего телефона, и тот заблокирован. Контролер делает пометку на страничке абонента «Нет возможности предупредить лично». Этот адрес будет взят на особый контроль.

У «Брестэнерго» есть доступ к базе БТИ и в рамках его деятельности организация может найти собственника любого помещения. Есть у нее и свои фишки, которые помогают найти абонентов. Например, программа обеспечения автоматически находит абонента, если у него зарегистрировано два жилых помещения.

Потраченное на разборки с должниками второго подъезда время мы частично компенсировали на опросе следующих 20 квартир третьего подъезда. Там программное обеспечение должников не выявило, и мы уложились в пять минут. Для контролера это важно, ведь, как известно, время – деньги. Дневная норма проверки у него порядка 300 квартир в многоэтажных домах и 30 – в частном секторе.

«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

В крайнем подъезде дома программа вычислила у одного из потребителей разницу между учтенными и фактическими показаниями в 311 киловатт-часов. Посмотрели по датам оплат – человек платит регулярно… вот только неполную сумму от начисленного. Хитро, но у программы все ходы записаны, и она раскрывает нам целый столбик цифр реального потребления электроэнергии в этой квартире на первое число каждого месяца. Контролер выписывает предупреждение, и мы поднимаемся к квартире должника. Дверь открыла хозяйка.

– Здравствуйте… Брестские электросети, служба сбыта. К вам есть вопрос по оплате электроэнергии. Вы, наверное, не снимали показания и просто оплачивали когда 34, а когда 31 киловатт-часов? У вас задолженность 245 киловатт-часов на 1-е число. Фактическая задолженность гораздо больше. Я вас попрошу, пожалуйста, до 25-го числа оплатить. Сумма? Около 40 рублей. Возьмите предупреждение….

– Мы всё уплатим! – дверь захлопывается у нас перед носом, предупреждение остается у контролера.

Спускаемся к почтовому ящику должника, а там целый веер из различных уведомлений! Наталья принимает решение оставить напоминание, а если задолженность не погасят в установленный срок – отправить предупреждение по почте.

Наталья Филиппова по образованию художник-оформитель, но уже более 13 лет работает контролером. Говорит, потому, что это тоже работа творческая:

– В свое время трудно было устроиться на работу по специальности, а теперь я нисколько не жалею. Это мое! Новые технологии не пугают, уже освоилась, а главное – мне интересно. Из «минусов» профессии могу назвать только то, что ходить пешком много приходится. Особенно в частном секторе. Бывает, только зайдешь в один дом, а через десять минут нужно бежать на другой конец улицы, так как позвонил абонент и сказал, что он ждать не может и через 10 минут уходит. Работаем мы не только по Бресту, но и по близлежащим деревням. Где здесь творчество? В работе с людьми. Люди у нас разные и к каждому надо найти свой подход. Вот бабушки любят поговорить, а мне некогда. Послушаю, улыбнусь, извинюсь, что бежать надо. Есть и те, кто накричит, нахамит, обидит, а я сделаю свое дело, выйду, махну рукой, да и забуду. Главное, такое не принимать близко к сердцу. «Умные» счетчики, гаджеты – это хорошо, но без «контролеров света», чья задача не наказать, а только проверить, предупредить, а при необходимости помочь советом, думаю, и в будущем не обойтись…

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Официально название у этой должности энергетиков звучит не так поэтично, как в обиходе. Всего лишь – контролер службы сбыта электроэнергии. И на первый взгляд,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заполнить анкету на сайте МИД: белорусам, которые из-за COVID-19 не могут вернуться домой, предложили помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика