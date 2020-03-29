«Умные» счетчики, гаджеты: отправляемся в обход с контролером света

Источник материала: Виртуальный Брест

Официально название у этой должности энергетиков звучит не так поэтично, как в обиходе. Всего лишь – контролер службы сбыта электроэнергии. И на первый взгляд, действительно, что в этой работе творческого и романтичного? Ну ходит человек по квартирам, снимает показания счетчиков… сплошная рутина и писанина! А если поближе присмотреться, «на вкус» попробовать да на себя «примерить»? Решено! Сегодня мы с вами идем в обход с контролером света!





Рабочий день контролеров Брестских электрических сетей начинается с получения задания и проведения инструктажа на Красногвардейской, 92. Здесь размещается их штаб и старший, который назначает фронт работ. Это его волевым решением я на несколько часов становлюсь напарником контролера Натальи Филипповой и убываю с ней на плановый обход объекта – дома с «умными» электронными счетчиками на улице Пригородная.

Наталья в полном боевом облачении контролера: форменной куртке с нашивками «Брестэнерго» и «Брестские электросети», служебным удостоверением, бейджем, видеорегистратором и… мобильным телефоном.

– Это раньше мы ходили по адресам с сумкой, забитой абонентскими книжками и ведомостями, в которые приходилось от руки переписывать показания и данные абонентов. Сейчас бумагу заменяет служебный мобильный телефон со специальным программным обеспечением, – вводит меня в курс дела напарник. – С его помощью мы можем корректировать данные потребителей, составлять заявки. Обеспечение имеет доступ к электронной базе данных и позволяет дистанционно «опрашивать» счетчики. То есть к абоненту, у которого счетчик внутри квартиры, можно не заходить. Экономим время. Впрочем, сами увидите. Поехали…

На улице Пригородной утро, солнечно и пустынно. Находим нужный дом, подходим к первому подъезду, Наталья вставляет в телефон «хвостик» – мобильный радиомодем и набирает нужный нам адрес. Через мгновение на экране телефона появляются список жильцов-абонентов и номера их счетчиков. Нажатие пальца на экран – и устройство начинает «опрос» показаний по радиоканалу.

Пара-тройка минут на проверку принятой информации, и контролер вводит опцию «Завершить обход». Через 30 секунд данные уже в сервере офиса на Красногвардейской. Еще несколько мгновений на принятие решения и номера абонентов окрашиваются в зеленый цвет – это означает, что показания сняты, задолженностей у жильцов этого подъезда нет.





Вся процедура «опроса» 20 квартир заняла всего несколько минут и со стороны выглядела как «зависание в чате», а не привычная работа контролера. Оперативно, информативно, современно! Ну что же, идем дальше…

– Впечатлило? – улыбается Наталья. – Шагаем в ногу со временем. «Брестэнерго» к 2023 году планирует все индукционные счетчики в области заменить на электронные. Замена бесплатная.

У следующего подъезда манипуляции с телефоном повторились и тут приложение отыскало двух должников. У одного последняя оплата была в мае прошлого года. Показания счетчика 1128 киловатт-часов, долг 463 киловатт-часов и на экране телефона высвечивается принятое программой решение – пять дней на оплату.

Наталья достает специальный бланк-предупреждение, заполняет и фотографирует его. Предупреждение состоит из двух частей. Самого предупреждения и отрывного талона. Предупреждение надо вручить абоненту, а талон останется у контролера. На звонок в домофон никто не ответил. Звоним на мобильный:

– Здравствуйте… Брестские электросети, служба сбыта, контролер Филиппова. Убедительная просьба… Вам необходимо до 25-го числа оплатить задолженность. Пожалуйста, не забудьте. Мы вышлем вам предупреждение с уведомлением по почте... До свидания.





Контролер делает пометку о том, что абонент предупрежден по телефону, и мы заходим в подъезд, чтобы сфотографировать счетчик должника.

– Этому абоненту уже нет необходимости подтверждать показания своего счетчика подписью. Сейчас мы делаем фотографию текущих показаний и номера прибора, – поясняет Наталья. – Тут автоматически привязываются координаты, дата, время. То есть уже не скажешь, что контролер в этот день не находился возле счетчика. Фото по телефону отправляем в базу данных. Для «умных» электронных счетчиков такая фотография не нужна, у них все показания сохраняются в памяти.

У второго должника программа определила, что неоплаченные 7 киловатт «висят» также около года, но других потреблений за это время не было отмечено. По всей видимости, в квартире никто не проживает. В базе только номер домашнего телефона, и тот заблокирован. Контролер делает пометку на страничке абонента «Нет возможности предупредить лично». Этот адрес будет взят на особый контроль.

У «Брестэнерго» есть доступ к базе БТИ и в рамках его деятельности организация может найти собственника любого помещения. Есть у нее и свои фишки, которые помогают найти абонентов. Например, программа обеспечения автоматически находит абонента, если у него зарегистрировано два жилых помещения.

Потраченное на разборки с должниками второго подъезда время мы частично компенсировали на опросе следующих 20 квартир третьего подъезда. Там программное обеспечение должников не выявило, и мы уложились в пять минут. Для контролера это важно, ведь, как известно, время – деньги. Дневная норма проверки у него порядка 300 квартир в многоэтажных домах и 30 – в частном секторе.





В крайнем подъезде дома программа вычислила у одного из потребителей разницу между учтенными и фактическими показаниями в 311 киловатт-часов. Посмотрели по датам оплат – человек платит регулярно… вот только неполную сумму от начисленного. Хитро, но у программы все ходы записаны, и она раскрывает нам целый столбик цифр реального потребления электроэнергии в этой квартире на первое число каждого месяца. Контролер выписывает предупреждение, и мы поднимаемся к квартире должника. Дверь открыла хозяйка.

– Здравствуйте… Брестские электросети, служба сбыта. К вам есть вопрос по оплате электроэнергии. Вы, наверное, не снимали показания и просто оплачивали когда 34, а когда 31 киловатт-часов? У вас задолженность 245 киловатт-часов на 1-е число. Фактическая задолженность гораздо больше. Я вас попрошу, пожалуйста, до 25-го числа оплатить. Сумма? Около 40 рублей. Возьмите предупреждение….

– Мы всё уплатим! – дверь захлопывается у нас перед носом, предупреждение остается у контролера.

Спускаемся к почтовому ящику должника, а там целый веер из различных уведомлений! Наталья принимает решение оставить напоминание, а если задолженность не погасят в установленный срок – отправить предупреждение по почте.

Наталья Филиппова по образованию художник-оформитель, но уже более 13 лет работает контролером. Говорит, потому, что это тоже работа творческая:

– В свое время трудно было устроиться на работу по специальности, а теперь я нисколько не жалею. Это мое! Новые технологии не пугают, уже освоилась, а главное – мне интересно. Из «минусов» профессии могу назвать только то, что ходить пешком много приходится. Особенно в частном секторе. Бывает, только зайдешь в один дом, а через десять минут нужно бежать на другой конец улицы, так как позвонил абонент и сказал, что он ждать не может и через 10 минут уходит. Работаем мы не только по Бресту, но и по близлежащим деревням. Где здесь творчество? В работе с людьми. Люди у нас разные и к каждому надо найти свой подход. Вот бабушки любят поговорить, а мне некогда. Послушаю, улыбнусь, извинюсь, что бежать надо. Есть и те, кто накричит, нахамит, обидит, а я сделаю свое дело, выйду, махну рукой, да и забуду. Главное, такое не принимать близко к сердцу. «Умные» счетчики, гаджеты – это хорошо, но без «контролеров света», чья задача не наказать, а только проверить, предупредить, а при необходимости помочь советом, думаю, и в будущем не обойтись…