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Противники аккумуляторного завода в масках вышли на площадь в Бресте
Источник материала: Партизан
Многие участники молчаливой акции протеста стояли на расстоянии друг от друга.
По данным правозащитника Романа Кисляка, 29 марта на площади собралось больше 160 человек. Милиция по традиции предупредила их об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях, сообщает
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Многие участники молчаливой акции протеста стояли на расстоянии друг от друга.
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