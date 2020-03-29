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Противники аккумуляторного завода в масках вышли на площадь в Бресте

29.03.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие участники молчаливой акции протеста стояли на расстоянии друг от друга.
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По данным правозащитника Романа Кисляка, 29 марта на площади собралось больше 160 человек. Милиция по традиции предупредила их об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях, сообщает Брестская газета.
 
 
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Многие участники молчаливой акции протеста стояли на расстоянии друг от друга.
 
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