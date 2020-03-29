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Судьи ослепли? Вратарь «Юности» со скамейки запасных помешал форварду соперников забросить шайбу
Источник материала: Партизан
В финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею случился анекдотичный эпизод.
В концовке второго матча форвард солигорского «Шахтера» Андрей Феклистов рвался к воротам соперников. В это время минская «Юность» уже заменила своего голкипера на шестого полевого игрока, пытаясь уйти от поражения. Но Игорь Брикун не выключился из игры и, выставив клюшку со скамейки запасных, помешал атаке гостей, пишет
Самое удивительное заключается в том, что судейская бригада никак не отреагировала на этот эпизод. Главные арбитры Виктор Пляц и Андрей Шрубок вместе со своими помощниками дружно не заметили «шалость» Игорь Брикуна.
К счастью, на исходе матча эта история не отразилась: «Шахтер» удержал победный счет – 3:2. В финальной серии (до 4 побед) пока равновесие – 1:1.
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В финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею случился анекдотичный эпизод.
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