ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Судьи ослепли? Вратарь «Юности» со скамейки запасных помешал форварду соперников забросить шайбу

29.03.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею случился анекдотичный эпизод.

В концовке второго матча форвард солигорского «Шахтера» Андрей Феклистов рвался к воротам соперников. В это время минская «Юность» уже заменила своего голкипера на шестого полевого игрока, пытаясь уйти от поражения. Но Игорь Брикун не выключился из игры и, выставив клюшку со скамейки запасных, помешал атаке гостей, пишет "Солидарность".

Самое удивительное заключается в том, что судейская бригада никак не отреагировала на этот эпизод. Главные арбитры Виктор Пляц и Андрей Шрубок вместе со своими помощниками дружно не заметили «шалость» Игорь Брикуна.

К счастью, на исходе матча эта история не отразилась: «Шахтер» удержал победный счет – 3:2. В финальной серии (до 4 побед) пока равновесие – 1:1.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею случился анекдотичный эпизод.
 
Новости дня
Новости разные
 
Противники аккумуляторного завода в масках вышли на площадь в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика