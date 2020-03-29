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На час вперед: в Европе перешли на летнее время
Источник материала: ОНТ
Европа перешла на летнее время. Минувшей ночью практически все страны континента перевели стрелки часов на час вперед.
У Минска с Вильнюсом, Ригой, Москвой и Киевой разницы во времени нет. В Варшаве - на один час меньше, чем у нас.
Напомним, в Беларуси девять лет назад отказались от перевода стрелок часов. Некоторые европейские страны думают о том же, полагая, что перевод времени не сказывается на экономии, к тому же наносит вред здоровью человека, негативно сказываясь на биоритмах.
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Европа перешла на летнее время. Минувшей ночью практически все страны континента перевели стрелки часов на час вперед. У Минска с Вильнюсом, Ригой, Москвой и...
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