На час вперед: в Европе перешли на летнее время

Источник материала: ОНТ

Европа перешла на летнее время. Минувшей ночью практически все страны континента перевели стрелки часов на час вперед.

У Минска с Вильнюсом, Ригой, Москвой и Киевой разницы во времени нет. В Варшаве - на один час меньше, чем у нас.

Напомним, в Беларуси девять лет назад отказались от перевода стрелок часов. Некоторые европейские страны думают о том же, полагая, что перевод времени не сказывается на экономии, к тому же наносит вред здоровью человека, негативно сказываясь на биоритмах.

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