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На час вперед: в Европе перешли на летнее время

29.03.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На час вперед: в Европе перешли на летнее время

Европа перешла на летнее время. Минувшей ночью практически все страны континента перевели стрелки часов на час вперед. 

У Минска с Вильнюсом, Ригой, Москвой и Киевой разницы во времени нет. В Варшаве - на один час меньше, чем у нас. 

Напомним, в Беларуси девять лет назад отказались от перевода стрелок часов. Некоторые европейские страны думают о том же, полагая, что перевод времени не сказывается на экономии, к тому же наносит вред здоровью человека, негативно сказываясь на биоритмах.

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Теги: Минск
 
 
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Европа перешла на летнее время. Минувшей ночью практически все страны континента перевели стрелки часов на час вперед.  У Минска с Вильнюсом, Ригой, Москвой и...
 
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