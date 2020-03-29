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Японская "королева косплея", о которой мечтали миллионы джентельменов во всем мире, оказалась мужчиной

29.03.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О красотке Рей Дюнуа мечтали многие мужчины во всем мире, она была одной из самых популярных косплеерш и имела толпы поклонников. Но недавно фанаты увидели, как выглядит девушка без тонны косметики, и были поражены.

Осиная талия, шикарная грудь и симпатичное лицо, но за всем этим скрывается очень талантливый, но все же парень.



Его твит с разоблачающими фотографиями тут же стал вирусным, доказав всем, что в современном мире в интернете легко можно надуть всех. «То есть та горячая штучка, на которую я был подписан всё это время, — парень? Невероятно!», - удивляются пользователи Сети.
 
 
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О красотке Рей Дюнуа мечтали многие мужчины во всем мире, она была одной из самых популярных косплеерш и имела толпы поклонников. Но недавно фанаты увидели, как...
 
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