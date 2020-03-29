Осиная талия, шикарная грудь и симпатичное лицо, но за всем этим скрывается очень талантливый, но все же парень.













Его твит с разоблачающими фотографиями тут же стал вирусным, доказав всем, что в современном мире в интернете легко можно надуть всех. «То есть та горячая штучка, на которую я был подписан всё это время, — парень? Невероятно!», - удивляются пользователи Сети.