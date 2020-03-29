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Видео с правильной техникой мытья рук набирает популярность в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Видеоролик, где показана эффективность правильного мытья рук, стал вирусным в соцсетях. За несколько дней он набрал уже почти 19 миллионов просмотров.
Кадры опубликованы в Twitter. На них показана правильная техника мытья рук. Ее применяют хирурги перед операциями.
Автор ролика использовал белые перчатки и черный крем, чтобы наглядно показать, что при надлежащей обработке не останется ни одного загрязненного участка.
Добавим, что правильно часто мыть руки очень важно для профилактики инфекционных заболеваний.
Фото: pexels
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Видеоролик, где показана эффективность правильного мытья рук, стал вирусным в соцсетях. За несколько дней он набрал уже почти 19 миллионов просмотров. Кадры...
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