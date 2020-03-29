Видео с правильной техникой мытья рук набирает популярность в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Видеоролик, где показана эффективность правильного мытья рук, стал вирусным в соцсетях. За несколько дней он набрал уже почти 19 миллионов просмотров.

Кадры опубликованы в Twitter. На них показана правильная техника мытья рук. Ее применяют хирурги перед операциями.

Автор ролика использовал белые перчатки и черный крем, чтобы наглядно показать, что при надлежащей обработке не останется ни одного загрязненного участка.

Добавим, что правильно часто мыть руки очень важно для профилактики инфекционных заболеваний.

Фото: pexels

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