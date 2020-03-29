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Гомельский облисполком провел прямую телефонную линию

29.03.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гомельский облисполком провел прямую телефонную линию

Три часа без перерыва - исполкомы всех уровней накануне принимали звонки. Руководители районов и городов отвечали на вопросы жителей.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему самые актуальные темы. Состояние дворов, ремонт дорог, уборка улиц, освещение. Часть звонков – по работе аптек и торговых объектов. В одном из агрогородков пожаловались на расписание пассажирского транспорта, а жители деревни Новая Гута попросили открыть общественную баню.

Игорь Чеснок, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома: «Решение в виде передвижной бани. К сожалению, население 20-30 лет активно баней не пользуется, и сегодня содержать баню, делать капитальный ремонт и обслуживание – это дорого. Поэтому есть решение о передвижной бане: по графику люди идут».

До заместителя председателя Гомельского облисполкома дозвонились 25 человек. Каждый вопрос выслушан и на каждое обращение будет дан ответ. 

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Три часа без перерыва - исполкомы всех уровней накануне принимали звонки. Руководители районов и городов отвечали на вопросы жителей. Благоустройство и...
 
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