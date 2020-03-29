|
Гомельский облисполком провел прямую телефонную линию
Источник материала: ОНТ
Три часа без перерыва - исполкомы всех уровней накануне принимали звонки. Руководители районов и городов отвечали на вопросы жителей.
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство по-прежнему самые актуальные темы. Состояние дворов, ремонт дорог, уборка улиц, освещение. Часть звонков – по работе аптек и торговых объектов. В одном из агрогородков пожаловались на расписание пассажирского транспорта, а жители деревни Новая Гута попросили открыть общественную баню.
До заместителя председателя Гомельского облисполкома дозвонились 25 человек. Каждый вопрос выслушан и на каждое обращение будет дан ответ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три часа без перерыва - исполкомы всех уровней накануне принимали звонки. Руководители районов и городов отвечали на вопросы жителей. Благоустройство и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)