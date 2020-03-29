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53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»

29.03.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1 апреля не только всемирный праздник День смеха, но ещё и день премьеры советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С тех пор прошло 53 года, однако кинокартина всё ещё пользуется огромной популярностью как среди старших поколений, так и среди младших. 

«Минутчку! М-мин-нут-точку! Будьте добры, п-помедленнее! Я з-записую», – эта цитата Шурика успешно используется среди людей всех возрастов. 

В честь очередной годовщины фильма мы решили вспомнить интересные факты, связанные со съёмками культового фильма. 

53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 

Фамилия Саахова 

Сначала персонажа Владимира Этуша должны были звать «Охохов», но в Минкульте был человек с такой же фамилией. Тогда её заменили на «Саахов», но в «Мосфильме» работал Сааков. Когда вновь возникла заминка, глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева не выдержала и сказала: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте – 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!» После этого фамилия была утверждена. 

53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 

Трюки Натальи Варлей 

До съёмок в «Кавказской пленнице» Варлей регулярно выступала в цирке, поэтому она не испытывала смущения, находясь перед другими в купальнике, без проблем водила машины, спускалась на тросе со скалы, прыгала из окна на тонкой верёвке со съёмочного крана. Одним из самых сложных трюков можно считать прыжок в реку. И поскольку снято это было не за один дубль, актриса замёрзла. Кадры, где персонаж Варлей дрожит вместе с Шуриков, были практически реальными. 

53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 

Ослица Люся 

К Наталье Варлей животное сразу прониклось симпатией. Александру Демьяненко пришлось кормить млекопитающее сахаром. Кстати, много лет спустя Люся сыграла в фильме «9 рота». 

Эксперименты 

Режиссёр Леонид Гайдай поощрял импровизацию и с удовольствием включал в фильм удачные идеи актёров. Например, изначально сцены, где персонаж Никулина чешет пятку, не было. Также спонтанно появилась фраза Вицина «Чей туфля?» Сцену с уколом Бывалому придумал Никулин, он же принёс огромный шприц, и он же дёргал его, когда игла вонзалась в подушку. 

53 года назад этот фильм завоевал сердца миллионов. Пять интересных фактов о «Кавказской пленнице»
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 

Едва не запретили 

Как и со многими другими в будущем успешными советскими кинокартинами с «Кавказской пленницей» возникла сложность. К счастью, взглянуть на свежую ленту пожелал Леонид Брежнев. Генсеку фильм очень понравился, и после этого кинокартина вышла на экраны, став одной из самых успешных в истории советского проката. 

Кстати, ещё один фильм, который спас Брежнев – «Москва слезам не верит».

Интересные факты об этой кинокартине можно узнать здесь

Люди в материале: Екатерина Фурцева, Владимир Этуша, Наталья Варлей, Александр Демьяненко, Леонид Гайдай, Леонид Брежнев, Юрий Никулин, Георгий Вицин

 
 
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1 апреля не только всемирный праздник День смеха, но ещё и день премьеры советского фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». С тех пор прошло 53...
 
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