Мощный торнадо в США сметал авто и магазины (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Мощный торнадо прокатился по американскому штату Арканзас. В результате буйства стихии пострадало, по меньшей мере, 6 человек.





О других жертвах пока не сообщается, местность прочесывают спасатели. На видео, снятом местными жителями, видно, как на своем пути ураган сметает авто, магазины, провода электропередач и крыши домов. За ближайшие сутки торнадо были зафиксированы и в штате Айова, но значительного урона они не нанесли.

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