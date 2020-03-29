|
Мощный торнадо в США сметал авто и магазины (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Мощный торнадо прокатился по американскому штату Арканзас. В результате буйства стихии пострадало, по меньшей мере, 6 человек.
О других жертвах пока не сообщается, местность прочесывают спасатели. На видео, снятом местными жителями, видно, как на своем пути ураган сметает авто, магазины, провода электропередач и крыши домов. За ближайшие сутки торнадо были зафиксированы и в штате Айова, но значительного урона они не нанесли.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный торнадо прокатился по американскому штату Арканзас. В результате буйства стихии пострадало, по меньшей мере, 6 человек. О других жертвах пока не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)