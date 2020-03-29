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Мощный торнадо в США сметал авто и магазины (ВИДЕО)

29.03.2020 17:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный торнадо в США сметал авто и магазины (ВИДЕО)

Мощный торнадо прокатился по американскому штату Арканзас. В результате буйства стихии пострадало, по меньшей мере, 6 человек. 


О других жертвах пока не сообщается, местность прочесывают спасатели. На видео, снятом местными жителями, видно, как на своем пути ураган сметает авто, магазины, провода электропередач и крыши домов. За ближайшие сутки торнадо были зафиксированы и в штате Айова, но значительного урона они не нанесли. 

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Мощный торнадо прокатился по американскому штату Арканзас. В результате буйства стихии пострадало, по меньшей мере, 6 человек.  О других жертвах пока не...
 
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