|
Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
А Дима Дащинский пришёл уже хорошим перворазрядником по прыжкам в воду. То есть он уже имел образовательный такой сложно-координационный навык. Так что его адаптировать к этим прыжкам… Я думаю, конечно же, знаете, как «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге, у меня была цель не просто попасть на Олимпиаду, а именно завоевать олимпийское золото.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Козеко о первых олимпийских медалях белорусских фристайлистов: «Дорогу осилит идущий» – я шёл по этой дороге»
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Козеко о Цупер: «16 лет она тренировалась и шла к этой медали!»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)