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Католики в Гродно готовятся к Пасхе: в областном методическом центре открыли выставку старинных предметов к празднику

29.03.2020 18:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Католики в Гродно готовятся к Пасхе: в областном методическом центре открыли выставку старинных предметов к праздникуГродно готовятся к Пасхе: в областном методическом центре открыли выставку старинных предметов к празднику" class="one-news__figure-img">

Все убрать, починить и подготовить, – впереди главный христианский праздник – Пасха. В Гродно к ней уже готовятся католики. Они воскресенье христово отметят 12 апреля, еще спустя неделю к празднованию присоединится весь православный мир.


Чтобы горожане почувствовали приближение праздника, в областном методическом центре открыли выставку предметов пасхального быта. Экспонаты современные, но сделаны строго по старинным технологиям гродненского региона и только из натуральных материалов. И сто, и двести лет назад для похода в храм наши предки брали оформленные писанки, вербы, корзинки. Дом украшали вытинанками и рушниками, а в подарок готовили открытки и вышивки.

Андрей Петрук, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества: «Главная цель выставки – это возрождение, сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства традиционного. Горожанам хотели показать всю эту красоту, что можно сделать именно своими руками. Здесь собрано около 300 работ в различных техниках. И в преддверии пасхальных праздников каждый может найти что-то по душе».

Свои работы представили около 80 мастеров со всей области. Творчество большинства входит в список нематериального культурного наследия Беларуси. И это, конечно, совсем небольшой пример. Все, что нужно знать о белорусской культуре, чем мы можем гордиться, смотрите в 21:20 новой серии «Гордость нации» проекта ОНТ «Достояние Республики». 

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Теги: Гродно
 
 
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Все убрать, починить и подготовить, – впереди главный христианский праздник – Пасха. В Гродно к ней уже готовятся католики. Они воскресенье христово отметят 12...
 
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