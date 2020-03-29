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Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Семён Семёнович признается: когда казалось, что смерть заглядывает в душу с той стороны объектива, его спасала, как ни странно, песня про валенки. Пел он ее и во время боевого вылета с летчиками штурмовой авиации.
Но Школьников включает камеру и забывает обо всём. Он только после посадки увидел, что хвост их самолета разлетелся на куски.
Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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