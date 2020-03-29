Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Семён Семёнович признается: когда казалось, что смерть заглядывает в душу с той стороны объектива, его спасала, как ни странно, песня про валенки. Пел он ее и во время боевого вылета с летчиками штурмовой авиации.





Оператора пустили на место стрелка-радиста с единственной оговоркой: если в поле зрения окажется фашистский истребитель – никакой съемки, только стрелять по противнику.

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?





Но Школьников включает камеру и забывает обо всём. Он только после посадки увидел, что хвост их самолета разлетелся на куски.





Семён Школьников, фронтовой кинооператор:

Я всегда считал, что если камера у меня в руке, то я выполняю какую-то сверхъестественную миссию.