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Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост

29.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Семён Семёнович признается: когда казалось, что смерть заглядывает в душу с той стороны объектива, его спасала, как ни странно, песня про валенки. Пел он ее и во время боевого вылета с летчиками штурмовой авиации.   

Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост

Оператора пустили на место стрелка-радиста с единственной оговоркой: если в поле зрения окажется фашистский истребитель – никакой съемки, только стрелять по противнику.   

«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?

Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост

Но Школьников включает камеру и забывает обо всём. Он только после посадки увидел, что хвост их самолета разлетелся на куски.

Военный репортёр увлёкся съемкой и не заметил, как у самолёта отвалился хвост

Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
Я всегда считал, что если камера у меня в руке, то я выполняю какую-то сверхъестественную миссию.

Люди в материале: Семен Школьников

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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