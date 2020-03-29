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«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

29.03.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

Альфонс Хэртль, участник 2-й мировой войны (Германия):
Позже мы, конечно, начали понимать, что шансов выиграть войну у нас почти не осталось. Но у нас не было выбора, мы продолжали воевать. В бойцах, которые не выполняют приказы, нет необходимости. Нам неоткуда было узнавать новости: не было ни телевидения, ни радио. Вообще никакой информации. Нам никто ничего не объяснил, мы не имели права ничего обсуждать. Да мы и не знали ничего.

«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

Зоя Васильева, ветеран Великой Отечественной войны:
Неправда, если бы они не хотели, они бы не делали. Мы не хотели мы не делали. Какие они жестокие были, как они девчонок ловили! «Цурку, цурку» в каждую хату заходили, «цурку давай, матка!». Хватали и тащили.

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«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

Зоя Васильева одна из тех, кто творчески прошел войну. Началась для нее оккупация с бегства из Минска, потом были танцы в Большом театре Москвы (она ещё до Великой Отечественной закончила хореографическое училище) и партизанские будни.

«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

Она была в бригаде под гордым именем маршала Рокоссовского, ей выдали карабин, которым так и не довелось воспользоваться. Ей довелось сторожить пленного немца.

«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах

Зоя Васильева:
Командир взвода привел его и сказал: «Товарищи бойцы, к вам во взвод введен немецкий солдат». Его потом забрали у нас, но его забрали не для того, чтобы расстрелять. Нет, этого не было. Помогли ему сесть на поезд и отправили его в свою Германию. Он сам говорил: «Мы войну ненавидим, не надо войны». Это он сам говорил, этот человек, немецкий солдат.

Люди в материале: Альфонс Хэртль, Зоя Васильева

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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