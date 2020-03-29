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«Какие они жестокие были, как они девчонок ловили!». Воспоминания бывшей балерины о немцах
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Альфонс Хэртль, участник 2-й мировой войны (Германия):
Зоя Васильева, ветеран Великой Отечественной войны:
Зоя Васильева одна из тех, кто творчески прошел войну. Началась для нее оккупация с бегства из Минска, потом были танцы в Большом театре Москвы (она ещё до Великой Отечественной закончила хореографическое училище) и партизанские будни.
Она была в бригаде под гордым именем маршала Рокоссовского, ей выдали карабин, которым так и не довелось воспользоваться. Ей довелось сторожить пленного немца.
Зоя Васильева:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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