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«Уже пуля просвистела». Почему фильмы о войне не врут – рассказывает кинокритик
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Или горькая, или счастливая, но всегда такая искренняя любовь в картинах послевоенного времени – преобладающая сюжетная линия. От сцен несостоявшихся свадеб, долгожданных встреч и внезапных разлук неизменно будут наворачиваться слезы.
Ольга Медведева, кинокритик:
Уже пуля просвистела. Он еще живыми глазами смотрит на эти кружащиеся березы. Вальс берез Урусевского – это классика мирового кино. И повторить это ощущение потрясенности невозможно.
В героях фильмов фронтовики узнают себя, а их дети и внуки окончательно поймут: эти фильмы не врут.
Ольга Медведева:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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