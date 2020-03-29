Великобритания дала странам в кредит миллиард фунтов для продажи своего оружия – The Guardian

The Guardian . Правительство Великобритании решило создать новый фонд на 1 миллиард фунтов стерлингов "для поддержки иностранных покупателей товаров и услуг обороны и безопасности Великобритании". Об этом сообщает издание





По сообщению издания, Великобритания решила в дальнейшем активно экспортировать оружие собственного производства, призывая к покупкам страны третьего мира. Британские активисты обеспокоены, что этот план приведет к разжиганию конфликтов и нарушений прав человека.





Новый фонд Великобритании будет контролировать Export Finance, которая предоставляет займы для помощи иностранным странам с развивающейся экономикой, для покупок британских товаров и услуг.





"Даже в кризисные периоды правительство демонстрирует, что будет стараться продать как можно больше оружия", - сказал Эндрю Смит, член CAAT (кампании против торговли оружием). - "Соглашения об оружии, поддерживаемые этими деньгами, могут быть использованы для содействия жестокости на долгие годы. Правительство должно регулировать и контролировать сбыт оружия, а не использовать государственные деньги и делать все возможное для их продвижения".









Правительство рассматривает оборонную промышленность как главный источник поступлений в экономику Великобритании после Brexit. Департамент международной торговли имеет команду специалистов по содействию продажи оружия в Великобритании.





В 2018 году, по последним имеющимся данным, Великобритания выиграла контракты на вооружения на сумму в 14 млрд фунтов. В период с 2008 по 2018 год Великобритания была вторым крупнейшим экспортером оружия в мире, имея 19% доли рынка. Три пятых продаж оружия за этот период ушли на Ближний Восток. С начала войны в Йемене Саудовской Аравии было предоставлено около 5,3 млрд фунтов оружия.





Активист Эндрю Смит заявил, что кризис в Йемене показала, как политика содействия продаже оружия в Великобритании может навредить: "За последние пять лет мы наблюдали разрушительное воздействие истребителей, бомб и ракет Великобритании в Йемен. Война уничтожила десятки тысяч людей и создала самую страшную гуманитарный кризис в мире. Продажи вооружений должны прекратиться сейчас, но так же и та политика, которая позволила им происходить в первую очередь".





Великобритания также активно наращивает силы в киберобороне и постоянно увеличивает собственные кибервойска. Бывший глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Берронс заявил, что наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Великобритании в условиях новых сценариев мирового противостояния, когда в этой области другие страны, вроде России, уже давно решительно наступают.