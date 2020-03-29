Температурный рекорд побит в Беларуси: 28 марта воздух прогрелся до +18,5°C

Источник материала: ОНТ

Минувшей ночью побиты температурные рекорды. Воздух в Беларуси прогрелся до +18,5°C. Но синоптики не разделяют оптимизм – апрель будет непредсказуемым.

В начале следующего месяца солнце еще побалует нас своим теплом. Ну, а после в Беларуси сильно похолодает. Минимальные температуры воздуха ночью -1…-7°C. Максимальные днем – всего до +4°C. И опять снег, гололед и дождь. Впрочем, по данным Североевразийского климатического центра в целом апрель в этом году будет теплее обычного. Из-за бесснежной зимы и сухости почв во второй половине месяца могут даже пострадать леса.

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