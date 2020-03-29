Убийство Шеремета: полиция просит продлить сроки следствия

hromadske . Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает





По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно и есть необходимость в проведении ряда следственных действий и экспертиз.





«Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы», — сказал он.





Прокурор заявил, что подозреваемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них — от психологической и антропологической экспертизы.





Адвокаты троих подозреваемых подали возражения по этому ходатайству, заявив об отсутствии доказательств, опровергающих доводы защиты.





По словам адвоката Яны Дугарь Виталия Коломийца, «сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы иметь формальное основание продолжать следствие».









«Нет ни одного доказательства контактов Дугарь с Антоненко, а с Кузьменко — до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугарь», — сказал он.





В конце 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко.





По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.





20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве.



